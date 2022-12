Après les remakes réussis Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, dont notre dresseur Lordo parlait ici, Nintendo pourrait également proposer un remake de Pokémon X et Y... C’est en tout cas ce que laisse à penser le renouvellement des marques par Nintendo, Creatures Inc. et Game Freak pour ces deux jeux au Japon !

Ce renouvellement colle pile avec les 10 ans du jeu, on peut donc imaginer qu’un remake « anniversaire » serait envisageable sur Nintendo Switch. Toutefois, ce renouvellement des marques 10 ans après au Japon serait logique, car là-bas elles expirent automatiquement après 10 ans…

Qu’en pensez-vous ? La logique dépasse le remake ? Espérez-vous un remake de Pokémon X et Y à l’image de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

