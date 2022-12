Attendu pour le Printemps 2023 (la date du 16 Mars 2023 est annoncée pour le Japon et selon les revendeurs en ligne, ce serait le 21 Mars pour le reste du monde), Loop8: Summer of Gods dévoile ses personnages via le compte YouTube Japonais de Marvelous… Les vidéos sont en VO sans sous-titres, mais permettent quand même de se faire une idée du jeu et des compétences des différents personnages que vous serez amenés à croiser durant votre périple temporelle.

Nous vous laissons faire connaissance avec les différents protagonistes dans les vidéos qui suivent:

Nini

Ichika

Beni

Saru

Hori

Machina

Konoha

Musasa

Micchi

Nanachi

Kuni

Max

Takako

Terasu

Dans ce RPG de passage à l’âge adulte, incarnez Nini, un adolescent fraîchement débarqué sur Terre et à peine arrivé dans la pittoresque ville japonaise d’Ashihara en août 1983. Explorez la ville, liez-vous d’amitié avec ses habitants et affrontez les Kegai dans des combats au tour par tour dont les issues dépendent des relations que vous avez su tisser et des décisions que vous avez prises. Utilisez les connexions spéciales de Nini avec les dieux pour réinitialiser ce monde, et chaque boucle permettra à Nini et à ses alliés de revivre le 8e mois encore et encore jusqu’à ce qu’ils puissent arranger les choses ou que les Kegai ne réussissent à les vaincre.

Il ne reste plus qu’un mois avant la fin du monde, comment passerez-vous chaque jour ?

Points forts

Des choix pouvant changer le monde

L’IA du système basé sur les émotions de Loop8 réagit à chaque action que vous effectuez et chaque décision que vous prenez. Les émotions et les histoires des personnages changeront énormément en fonction de vos choix, rendant chaque partie totalement unique.

Une magnifique ville côtière remplie de mystères

Portrait nostalgique magnifiquement reproduit du Japon rural de 1983, Ashihara est le foyer d’un groupe de personnages hauts en couleurs, chacun cachant ses propres secrets à dévoiler. Vos choix les conduiront-ils à devenir de fidèles alliés… ou des ennemis mortels ?

Vivez une vie ordinaire, combattez des ennemis extraordinaires

Tissez des liens avec les habitants d’Ashihara tout en protégeant la ville de la menace constante des Kegai, et répétez le cycle pour découvrir comment vos actions quotidiennes peuvent impacter votre combat dans le monde d’en bas, et inversement.

Revivez le passé pour changer le futur

Bien que la date de l’extermination de l’humanité se rapproche toujours plus, le sort d’Ashihara est toujours entre vos mains. Retournez régulièrement au début du mois d’Août, modifiez vos actions et découvrez comment elles changent le cours des choses dans plusieurs épilogues différents.