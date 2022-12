Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 19 au 25 décembre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Après un très mauvais démarrage, Mario + Rabbids: Galaxy Battle tien la baraque et le jeu passe la barre des 70k sans le demat’. Mario Kart 8 Deluxe passe les 5 millions et va bientot dépasser Super Smash Bros. Ultimate. Ah, au passage, Pokemon Scarlet / Violet explose toujours les records de ventes et dépasse désormais la courbe de vente de Noir et Blanc, toujours sans les ventes eShop. Avec le démat, la différence doit être déjà vertigineuse.

01./01. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 375.665 / 4.338.931 (+44%)

02./02. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 121.173 / 3.687.814 (+76%)

03./06. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 44.465 / 887.722 (+35%)

04./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 41.887 / 5.014.375 (+84%)

05./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 37.935 / 2.960.006 (+63%)

06./10. [NSW] Mario + Rabbids: Galaxy Battle <SLG> (Nintendo) {2022.12.02} (¥5.980) – 25.727 / 71.900 (+71%)

07./07. [NSW] Dragon Quest Treasures # <RPG> (Square Enix) {2022.12.09} (¥7.264) – 23.097 / 198.403 (-27%)

08./11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 22.148 / 5.065.191 (+76%)

09./14. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 22.001 / 1.114.132 (+96%)

10./19. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 20.426 / 2.782.933 (+119%)

Si la Ps5 aura réussi à tenir un peu sur la fin d’année, la Nintendo Switch est encore loin loin devant, et signe sa 3eme meilleure année depuis 2017, et ce, sans confinement.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 163.556 | 173.083 | 198.054 | 4.804.546 | 5.579.127 | 27.724.047 | | PS5 # | 68.819 | 70.496 | 25.387 | 1.154.054 | 968.185 | 2.377.389 | | PS4 # | 3.161 | 3.161 | 44 | 22.823 | 104.054 | 9.417.767 | | XBS # | 1.109 | 910 | 1.636 | 269.737 | 97.234 | 398.395 | | 3DS # | 238 | 48 | 350 | 10.415 | 28.540 | 24.597.863 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 236.883 | 247.698 | 225.471 | 6.261.575 | 6.777.456 | 65.705.172 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 59.352 | 64.420 | 22.711 | 1.030.819 | 822.504 | 2.059.945 | | PS5DE | 9.467 | 6.076 | 2.676 | 123.235 | 145.681 | 317.444 | | XBS X | 331 | 35 | 101 | 99.120 | 48.415 | 172.411 | | XBS S | 778 | 875 | 1.535 | 170.617 | 48.819 | 225.984 | |NSWOLED| 83.975 | 97.909 | 96.474 | 2.799.884 | 772.128 | 3.572.012 | | NSW L | 37.151 | 28.049 | 46.046 | 692.910 | 1.338.692 | 5.103.694 | | NSW | 42.430 | 47.125 | 55.534 | 1.311.752 | 3.468.307 | 19.048.341 | | PS4 | 3.161 | 3.161 | 44 | 22.823 | 103.830 | 7.842.044 | |n-2DSLL| 238 | 48 | 350 | 10.415 | 28.540 | 1.202.918 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+