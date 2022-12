Le très attendu The Legend. Zelda : Tears of the Kingdom sortira enfin en mai prochain et on se doute que le jeu sortira avec une console collector de type OLED.

Un utilisateur du forum chinois Tieba (qui avait déjà divulgué des consoles Nintendo Switch en édition spéciale par le passé) a divulgué les premières images du « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom Nintendo Switch (modèle OLED) ». Les photos semblent légitimes, mais on attendra avant de confirmer.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera disponible sur Nintendo Switch le 12 mai 2023.

source