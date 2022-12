Après nos recommandations de Noël, notre bilan de l’année, place à notre 3ème dossier habituel, celui de nos attentes pour 2023 ! Une belle année qui se profile encore une fois. J’ai comme l’impression que la Switch n’a pas fini de nous gâter de bon titres chaque mois, avec des jeux annoncés comme Octopath Traveler 2, Fire Emblem Engage, Pikmin 4, Oxenfree 2, Sea of Stars, Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, Rain Code, Theathrythm Final Bar Line mais aussi des arlésiennes qu’on attend encore comme Metroid Prime 4, Hollow Knight Silksong.

Mais surtout car nous avons volontairement retirer de l’attente de chacun Zelda : Tears of the Kingdom ! Pourquoi ? Car c’est bien évidemment le jeu le plus attendu de l’année par les joueurs Switch et par les joueurs tout court si l’on écoute les Game Awards 2022. Un nouveau Zelda qui débarque, qui fait suite à Breath of the Wild qui a révolutionné la saga et le monde ouvert, comment faire pour ne pas trépigner d’impatience à l’idée de poser nos mimines dessus ?