Après une année 2022 très riche en bons jeux, l’année commence bien !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en janvier 2023, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Fire Emblem Engage (20 janvier)

Invoquez les Emblèmes et accomplissez votre destinée ! Le Dragon déchu s’apprête à renaître ! Éveillez-vous en tant que Dragon divin et combattez aux côtés de héros de légende pour sauver le continent d’Elyos dans Fire Emblem Engage sur Nintendo Switch.

Persona 3 Portable et Persona 4 Golden (19 janvier)

Persona 3 Portable : Vivez le cultissime PRG qui a réinventé la série Persona, enfin remasterisé pour les plateformes modernes : Persona 3 Portable. Peu après son transfert au lycée Gekkoukan, le (ou la) protagoniste découvre l’existence de « l’Heure sombre ». Un calme surnaturel engloutit alors la ville, les habitants se transforment en cercueils sinistres et d’indicibles monstres appelés Ombres envahissent les lieux. C’est dans cette situation désespérée que s’éveille le pouvoir du cœur : sa Persona. Fort de ce pouvoir nouveau, il part découvrir la vérité sur l’Heure sombre et le destin qui l’attend.

Persona 4 Golden : Le carton mondial Persona 4 Golden vous réserve des aventures inoubliables, des amitiés durables et de grands moments d’émotion. Il paraît que si on regarde une télé éteinte par une nuit pluvieuse, on voit son âme sœur… Une étrange rumeur se propage peu à peu dans la ville rurale d’Inaba, nouveau foyer du protagoniste. C’est également à ce moment que débute une série de meurtres mystérieux. En quête de la vérité, le protagoniste et ses amis s’aperçoivent qu’ils ont ouvert la porte d’un autre monde.

Onion Assault (17 janvier)

Ce jeu de plateforme et d’action à la fois classique et old school est publié par les créateurs de Gunman Clive et Mechstermination Force. Battez l’armée maléfique en lançant des oignons, ou soulevez puis lancez les ennemis. Le jeu propose un gameplay à l’ancienne proposé par les classiques en 8-bits, des graphismes en 3D complète avec un style graphique unique et un moteur personnalisé. Il se décline sur 16 niveaux offrant une grande diversité d’environnements, d’obstacles, d’ennemis et de boss géants.

Bob l’éponge: The Cosmic Shake (31 janvier)

Des larmes de sirène permettent de réaliser les vœux de Bob l’éponge et Patrick… Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Le tissu de la réalité pourrait être défait, ouvrant des portails vers des mondes imaginaires sauvages, mais notre éponge peut gérer tout ça avec le bon costume cosmique !

Memorrha (13 janvier)

Résolvez le mystère des machines endormies et recueillez des informations sur leurs créateurs. Un monde ouvert et divers rempli de casse-tête et de secrets captivants vous attend.

Lone Ruin (12 janvier)

Lone Ruin est un jeu de tir twin-stick roguelike basé sur les sorts et mettant l’accent sur la rejouabilité. Incarnez un explorateur en quête d’un mystérieux pouvoir millénaire et aventurez-vous dans les ruines d’une ancienne cité. Celles-ci sont situées au-dessus d’une source de magie qui était utilisée par les sorciers d’antan pour gagner en puissance et se transformer. Enfoncez-vous dans les profondeurs des ruines, éliminez les créatures infâmes qui vous barrent la route et utilisez vos aptitudes magiques pour atteindre le centre de Lone Ruin.

Une ancienne cité enveloppée de magie. Ce qui était autrefois une civilisation prolifique, vivant en harmonie avec la magie l’enveloppant, a depuis longtemps été dénaturée et poussée à la folie par les énergies mêmes qui lui ont servi de fondation. Qu’est-ce qui a pu causer une telle corruption ? Ayant eu vent des légendes, vous, un explorateur avec un vrai talent pour la magie, arrivez à ces ruines hostiles un millénaire plus tard. Votre objectif ? Trouver cet ancien pouvoir et enfin libérer la cité de la corruption l’ayant consumée. Vous trouverez probablement la réponse au centre de Lone Ruin… À condition de l’atteindre.

Affrontez une tonne d’ennemis et de boss dans diverses zones infernales colorées, et prenez part à des combats frénétiques. Ne laissez pas les affreuses créatures prendre le dessus !

Toutes sortes de dangers vous guettent, alors choisissez des sorts qui correspondent à votre style de jeu et vous donnent les meilleures chances de survie. Optimisez vos capacités de destruction magiques grâce aux multiples améliorations et options de personnalisation se débloquant au fur et à mesure que vous vous enfoncez plus profondément dans les ruines.

Prêt à relever un autre défi ? Lancez-vous dans le mode Survie pour affronter des vagues d’ennemis en un temps donné. Combien de temps parviendrez-vous à survivre contre des ennemis et des dangers toujours plus mortels ?

Children of Silentown (11 janvier)

Lucy a peur des bois, comme tous les enfants : dans son lit, les rugissements qui résonnent dans la nuit l’empêchent de dormir. Elle n’a nulle part où jouer sans danger, pas même ses rêves. Les disparitions sont monnaie courante dans ce village, mais cette fois, Lucy est assez grande pour mener sa propre enquête. En tout cas… c’est ce qu’elle croit. Children of Silentown est un jeu d’aventure en point & click qui raconte une histoire aussi mystérieuse qu’attirante. Explorez la ville et ses dangereux environs, rencontrez ses habitants excentriques, résolvez des casse-têtes et surmontez des minijeux. Accompagnez Lucy dans son aventure pour découvrir ce qui hante réellement la drôle de ville de Silentown… Si vous l’osez.

NeverAwake (19 janvier)

« NeverAwake » est un jeu de tir cauchemardesque à deux manches avec une vision du monde unique et des règles de jeu originales. La fille se bat contre des légumes, des chiens, des amis d’école et d’autres choses qu’elle déteste. Que voit la fille à la fin de la bataille ? Et sera-t-elle capable de se réveiller ? « NeverAwake » possède une vision du monde unique avec ses graphismes dessinés à la main de haute qualité et ses magnifiques animations. Les ennemis ne sont pas des démons… mais des légumes et des dentistes que la jeune fille déteste. Les choses et les créatures avec lesquelles tout le monde a eu une mauvaise expérience à un moment ou à un autre deviennent des monstres et attaquent le protagoniste « Rem ». Avec plus de 80 niveaux, des dizaines de boss et un système de jeu unique qui permet aux joueurs de réessayer de nombreux niveaux, NeverAwake convient aussi bien aux tireurs débutants qu’aux experts. Combinez une multitude d’armes et d’accessoires pour combattre les monstres de vos cauchemars. La fin de ce titre changera en fonction de l’engagement du joueur.

Startup Company Console Edition (26 janvier)

Le succès de votre entreprise dépend de votre capacité à diriger et gérer un site Web. Vous devez développer et améliorer les fonctionnalités tout en augmentant la capacité d’hébergement et lancer des campagnes marketing. La ville vous propose des bureaux de toutes tailles et formes. C’est à vous de sélectionner le plus adapté. C’est votre travail d’organiser et de décorer le bureau tout en gardant vos employés heureux. Vos employés sont un élément essentiel de votre réussite. À mesure que vous grandissez, vous devez continuer à recruter plus de personnes. Au fil du temps, vos employés commenceront à exiger davantage de vous et de l’entreprise. C’est votre travail de les garder heureux, avant que vos concurrents ne leur envoient une offre d’emploi qu’ils ne peuvent pas refuser! Il n’y a pas de site Web sans serveurs stables et fiables. Comme votre site Web attire plus de trafic, vous devrez passer de serveurs virtuels à votre propre centre d’hébergement complet. Le but est évident: devenir le plus grand site internet de l’industrie. C’est à vous de décider si vous souhaitez acheter et fusionner avec vos concurrents ou les distancer jusqu’à ce qu’ils cessent leurs activités!

Vengeful Guardian: Moonrider (12 janvier)

Jeu de plateformes à défilement horizontal qui s’inspire de l’âge d’or des jeux d’action 16 bits, Vengeful Guardian: Moonrider vous propulse au cœur d’une quête de vengeance effrénée.

LA VENGEANCE DU MOONRIDER Dans le monde opprimé de Vengeful Guardian: Moonrider, l’humanité se découvre un héros inattendu. Après avoir développé une armée de super-soldats pour en faire des armes de guerre, le régime autoritaire a scellé son sort malgré lui en activant le guerrier ninja baptisé Moonrider. Conçu comme une arme destinée à défendre l’état totalitaire, le Moonrider renie son objectif initial et mène une bataille implacable pour se venger de ses créateurs et de leurs super-soldats.

ÉQUIPEZ-VOUS ET PRÉPAREZ-VOUS À COMBATTRE VOS CRÉATEURS Le design de Vengeful Guardian: Moonrider place les meilleurs éléments des jeux d’action classiques dans le viseur laser de son guerrier ninja star, garantissant ainsi des combats frénétiques et réactifs extrêmement stimulants. Savamment dissimulées tout au long de l’aventure, et sous très haute surveillance, de puissantes puces modificatrices vous permettront de personnaliser le style de combat du Moonrider tout en lui conférant des capacités et des avantages dévastateurs.

DE SUPERBES GRAPHISMES RÉTRO ASSOCIÉS À UNE BANDE-SON INCROYABLE Évoquant avec brio la belle époque des jeux 16 bits grâce à un « pixel art » ultra-fouillé, le magnifique monde désolé de Vengeful Guardian: Moonrider vous invite à relever un défi colossal au cours de huit niveaux explosifs. Du début à la fin, laissez-vous captiver par un gameplay où plateformes et action se mêlent et s’entremêlent pour donner vie à une expérience tout aussi tranchante et incisive que la lame de son protagoniste. En plus des superbes graphismes délicieusement pixélisés, découvrez une bande-son incroyable à l’ambiance nostalgique et intemporelle, qui vous plongera au cœur d’une expérience rétro fantastique.

Oddballers (26 janvier)

« Usez de tactiques violemment injustes pour chambrer vos adversaires dans ce party-game multijoueur bien barré !

Suhoshin (12 janvier)

Yuri est un jeune homme récemment devenu garde. Il est de retour chez lui après une longue absence mais certains événements tragiques viennent troubler la tranquillité du village : des habitants sont retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses. Yuri est chargé d’enquêter mais comprend vite que le mal est plus profond qu’il n’y parait.

Mars Base (26 janvier)

Bienvenue sur Mars, aventurier·ère ! Vous faites partie des heureux élus pour partir coloniser l’énigmatique planète rouge et y établir une présence humaine pérenne. Vous serez assigné·e à Mars Base, au beau milieu de la superbe région d’Erebus Montes sur l’Amazonis Planitia. Votre mission ? Vous assurer que la colonie soit autosuffisante grâce à l’agriculture. Pour vous impossible n’est qu’un mot et vous transformerez les terres martiennes arides en de fertiles sols arables. Si vous y parvenez, vous serez le premier pas dans la grande histoire de l’homme sur Mars.

N’oubliez quand même pas que vous travaillerez à des millions de kilomètres de la Terre. Il ne sera pas possible de vous faire livrer des vivres pour mener à bien votre mission.

La région d’Erebus Montes est l’un des endroits les plus fascinants de Mars avec sa riche histoire géologique. Mars Base aura pour but de découvrir toutes les richesses de cette histoire et de nous aider à mieux comprendre notre nouvel habitat.

La base est un organisme vivant avec des dizaines d’installations. Vous aurez accès à toutes les ressources nécessaires à votre arrivée, parmi elles des ateliers de fabrication, des labos de recherche, des centrales solaires et vos bonnes vieilles serres.

Chaque colon a quelque chose à partager. Ne perdez pas le contact avec vos camarades d’expédition pour connaître leur histoire et savoir ce que vous pourriez faire pour eux. L’union fait la force !

De nouveaux colons rejoindront votre aventure tous les deux ans terriens pour venir renforcer les compétences sur place et vous aider à agrandir Mars Base. Admirez ce qui n’était qu’un avant-poste devenir une véritable cité extraterrestre !

En tant que botaniste dans cette expédition, vous aurez pour mission de transformer une planète morte en un véritable écosystème, plante après plante. Les autres colons vous seront reconnaissants de leur épargner la famine.

Les sols martiens peuvent être secs et toxiques, alors il faudra être créatif ! En partant de ressources de base, fournies chaque jour par les autres colons, vous pourrez rendre ces terres désolées en un berceau pour la vie.

Un colon ne vit pas que de patates « à l’engrais humain ». Étendez vos activités agricoles pour diversifier vos cultures et subvenir à tous les besoins en nutriments. Il va falloir des vitamines pour vaincre le scorbut !

Vous devrez utiliser toute une gamme d’outils pour atteindre vos objectifs allant de planteuses modulables à l’infini jusqu’à des robots pour automatiser votre travail.

Mars est plus qu’une nouvelle avancée de l’homme vers les étoiles. C’est également une planète aux plaines battues par les vents, aux montagnes cyclopéennes cachant de gigantesques tunnels de lave et systèmes de grottes, et donc l’un des endroits les plus hostiles pour l’homme. Récoltez vos cultures et emportez-les lors de vos expéditions d’exploration en dehors de Mars Base !

Chasing Static (12 janvier)

Au cœur de la nuit, un orage dantesque fait rage à travers tout le nord du pays de Galles. À des kilomètres de toute civilisation, Chris Selwood cherche refuge dans un café isolé sur le bord d’une route. C’est alors que Chris y découvre une scène d’horreur. La serveuse du café est maintenue au plafond par une créature aux yeux luisants et féroces. Il perd alors connaissance avant de se réveiller au milieu des vestiges abandonnés et poussiéreux du café. Inspiré par la science-fiction horreur des années 80 et le cinéma surréaliste contemporain, ChasingStatic propose une approche unique en son genre de l’aventure narrative à travers des mécaniques de gameplay centrées autour de l’audio et une exploration non linéaire.