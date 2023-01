Alors que Puzzle Bobble reviendra dans un opus Everybubble dès le 23 mai, nous apprenons via Gematsu que Puzzle Bobble 2X, Puzzle Bobble 3, BUST-A-MOVE 2 Arcade Edition et BUST-A-MOVE 3 reviendront également (uniquement en numérique pour le moment) sur le Nintendo eShop dès le 2 Février !

Ces classiques devraient ravir les fans de bubble, avant la sortie de Everybubble… Vous pouvez découvrir la bande-annonce (via Gematsu) juste là:

Puzzle Bobble est une série de jeux de réflexion dans lesquels le joueur tire des bulles depuis le bas de l’écran, et les bulles éclatent lorsque trois ou plus de la même couleur s’assemblent.

Le joueur franchit chaque niveau lorsqu’il remplit les conditions de ce niveau.

Vous obtenez plus de points lorsque vous faites tomber plusieurs bulles à la fois ou lorsque vous faites éclater les bulles en tirant sur les bulles et en les faisant rebondir sur les murs.

Amusez-vous à jouer seul en mode puzzle, où vous pouvez prendre votre temps pour résoudre les énigmes, ou avec un ami en mode versus, où vous vous envoyez des bulles mutuellement.

Profitez des portages des jeux d’arcade Puzzle Bobble 2X et Puzzle Bobble 3, ainsi que de quatre versions pour consoles de salon sorties au Japon et à l’étranger, avec des modes originaux ajoutés.

Les jeux disposent également de nouvelles fonctionnalités telles que le retour en arrière, le mode ralenti et la sauvegarde rapide, qui sont parfaites pour s’entraîner, élaborer des stratégies et créer des niveaux.

Modes disponibles

Éditions arcade de Puzzle Bobble 2X / BUST-A-MOVE 2 Arcade Edition … Portages sur console de salon des versions japonaises et étrangères des jeux d’arcade Puzzle Bobble 2 et Puzzle Bobble 2X (1 ou 2 joueurs).

Éditions arcade de Puzzle Bobble 3 / BUST-A-MOVE 3 … Portages sur consoles de salon des versions japonaises et étrangères du jeu d’arcade Puzzle Bobble 3 (1 ou 2 joueurs).

Mode Défi … Remplissez certaines conditions pour terminer les niveaux (Puzzle Bobble 3 / BUST-A-MOVE 3).

Mode Collection … Jouez à un total de 1 026 niveaux conçus par des joueurs de l’époque (Puzzle Bobble 3).

Mode édition … Placez des bulles sur le terrain pour créer vos propres niveaux (Puzzle Bobble 2X / BUST-A-MOVE 2 Arcade Edition).

– Retour en arrière

Revenez en arrière jusqu’à un certain point et reprenez la partie.

– Mode lent

Ralentissez le rythme du jeu en appuyant simplement sur un bouton.

– Sauvegarde/chargement rapide

Sauvegardez la partie à n’importe quel moment.

– Crédits illimités

La limitation du nombre de CONTINUER peut être désactivée, ce qui permet de jouer à l’infini.

– Lignes de balayage

Imite l’affichage des moniteurs à tube cathodique.

Rééditions des classiques produits et développés par City Connection avec le Zebra Engine pendant l’ère Saturn.

Jouez à une variété de titres avec des commandes améliorées et de nouvelles fonctionnalités.

