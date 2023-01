Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Chef Life: A Restaurant Simulator – 3.3GB

A Space for the Unbound – 2.7GB

Scrap Riders – 2.7GB

Back To Brother – 1.5GB

Lost Dream Stars – 1.3GB

Fight of Steel: Infinity Warrior – 1.2GB

Clunky Hero – 1.1GB

The Excavation of Hob’s Barrow – 883MB

Terror of Hemasaurus – 826MB

Minimal Move – 775MB

Legion of Doom – 546MB

Memorrha – 401MB

Gardenia – 373MB

Burrow of the Fallen Bear: A Gay Furry Visual Novel – 347MB

Japanese Escape Games The Abandoned Schoolhouse – 313MB

Escape to the Ocean – 272MB

Drago Noka – 225MB

Smilemo – 180MB

pixelBOT EXTREME – 150MB

Flipped On – 121MB

Sissa’s Path – 79MB

Cannon Dancer – Osman – 40MB

NEScape – 28MB