Voici le top des ventes de plusieurs semaines (semaine 1 et 2 de 2023, du 26 décembre – 08 janvier) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Les chiffres dont donc sur les deux semaines:

01./00. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 291.322 / 4.630.253

02./00. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 107.700 / 3.795.514

03./00. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 68.772 / 5.083.147

04./00. [NSW] Nintendo Switch Sports # (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 66.720 / 954.442

05./00. [NSW] Dragon Quest Treasures # (Square Enix) {2022.12.09} (¥7.264) – 48.297 / 246.700

06./00. [PS5] Gran Turismo 7 # (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥7.900) – 38.892 / 256.905

07./00. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 37.443 / 2.997.449

08./00. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 34.770 / 2.817.703

09./00. [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 30.341 / 1.144.473

10./00. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 27.550 / 5.092.741

Côté hardware:

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 250.718 | | 344.617 | 250.718 | 344.617 | 27.974.765 | | PS5 # | 85.156 | | 57.354 | 85.156 | 57.354 | 2.462.545 | | PS4 # | 4.128 | | 39 | 4.128 | 39 | 9.421.895 | | XBS # | 1.739 | | 786 | 1.739 | 786 | 400.134 | | 3DS # | 419 | | 963 | 419 | 963 | 24.598.316 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 342.160 | | 403.759 | 342.160 | 403.759 | 66.047.785 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 75.296 | | 48.868 | 75.296 | 48.868 | 2.135.241 | | PS5DE | 9.860 | | 8.486 | 9.860 | 8.486 | 327.304 | | XBS X | 200 | | 555 | 200 | 555 | 172.611 | | XBS S | 1.539 | | 231 | 1.539 | 231 | 227.523 | |NSWOLED| 142.789 | | 172.855 | 142.789 | 172.855 | 3.714.801 | | NSW L | 48.988 | | 70.126 | 48.988 | 70.126 | 5.152.682 | | NSW | 58.941 | | 101.636 | 58.941 | 101.636 | 19.107.282 | | PS4 | 4.128 | | 39 | 4.128 | 39 | 7.846.172 | |n-2DSLL| 419 | | 963 | 419 | 963 | 1.203.371 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+