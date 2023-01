Le 13 janvier 2023. The Pokémon Company International a révélé d’autres informations à propos de l’extension Écarlate et Violet du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon, dont la sortie mondiale aura lieu le 31 mars 2023.

Cette nouvelle extension présentera une version revisitée des Pokémon-ex, une mécanique de jeu composée de Pokémon ayant beaucoup de PV, ainsi que des attaques et des talents puissants. Contrairement aux Pokémon-EX des séries Noir & Blanc et XY, qui étaient tous des Pokémon de base, les Pokémon-ex de la série Écarlate et Violet peuvent être des Pokémon de base, de Niveau 1 ou de Niveau 2. Ces Pokémon sont puissants, cependant ils offrent deux cartes Récompense lorsqu’ils sont mis K.O.

S’inspirant du phénomène de Téracristallisation des jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, l’extension marquera les débuts des Pokémon-ex Téracristal, avec des illustrations uniques et texturées mettant en valeur leur Type Téracristal. Ces nouvelles cartes suivront les mêmes règles que les Pokémon-ex, mais ne subiront pas de dégâts provenant d’attaques lancées lorsqu’elles sont sur le Banc.

En plus des changements apportés au style des cartes du JCC Pokémon récemment annoncés, l’extension Écarlate et Violet contiendra des cartes texturées entièrement illustrées représentant les Pokémon dans des poses simples et des couleurs vives. L’extension inclura également des cartes aux illustrations rares et aux illustrations spéciales rares, qui mettront en vedette toute la chaîne évolutive de certains Pokémon. Ces cartes illustreront ces Pokémon dans leur environnement naturel et permettront de découvrir leurs personnalités uniques.

Parmi les cartes les plus remarquables, l’extension contient :

12 Pokémon-ex double rare, incluant deux Pokémon-ex Téracristal mettant en vedette Arcanin et Léviator ;

12 Pokémon-ex ultra rare et huit cartes Supporter ultra rare ;

24 Pokémon aux illustrations rares ;

10 Pokémon et cartes Supporter aux illustrations spéciales rares ;

6 cartes texturées dorées hyper rare, qui peuvent inclure des Pokémon-ex, des cartes Dresseur et des cartes Énergie.

L’extension Écarlate et Violet sera disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales dans les magasins participants du monde entier.