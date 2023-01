Strictly Limited Games, en partenariat avec Blowfish Studios et Emilie Coyo, propose un autre jeu passionnant qui sera disponible en édition physique dans leur(s) magasin(s). Les pré-commandes débuteront le 15 janvier !

Stuttgart, Allemagne – 12 janvier 2023 – Strictly Limited Games, en partenariat avec Blowfish Studios et Emilie Coyo sont ravis d’annoncer le début des précommandes pour les éditions en boîte exclusives et très limitées d’Infinite-Beyond the Mind. La sortie de cet excitant jeu de plateformes indépendant de 2020 est prévue pour le printemps 2023 et les collectionneurs impatients peuvent déjà précommander leur édition limitée exclusive, à partir du dimanche 15 janvier !

Infinite Beyond The Mind est un jeu de plateforme d’action en 2D dans lequel vous affrontez la terrible reine Evangelyn Bramann, souveraine du royaume de Beljantaur, qui œuvre pour atteindre son rêve de domination du monde. Incarnez Tanya ou Olga, les deux filles capables d’arrêter l’armée grandissante du royaume de Beljantaur et de contrecarrer les plans de la reine maléfique. Affrontez une série de boss uniques en solo ou en co-op à travers de superbes décors variés au style « chibi pixel art » en explorant le royaume de Beljantaur. Votre agilité sera la clé de votre survie sur le champ de bataille, et votre force sera votre principal atout pour empêcher le règne de terreur de la reine de se propager partout dans le monde… Serez-vous de taille à affronter Sa Majesté ?

Editions limitées :

Infinite Beyond the Mind devient physique, alimenté par Strictly Limited Games. Les éditions limitées pour Nintendo Switch™et PlayStation® 4 (PS4) ne peuvent être trouvées que là.

L’édition limitée est limitée à 3 000 exemplaires numérotés individuellement pour Nintendo Switch et 1 000 pour PS4, au prix de 29,99€ / 29,99$. Les clients ont le choix entre deux variantes de couverture, qui mettent respectivement en scène Olga ou Tanya.

Les deux éditions seront disponibles en précommande le dimanche 15 janvier, à 8 h PDT / 11 h EDT / 17 h CEST et l’expédition est prévue pour le printemps 2023, parallèlement au lancement du jeu.