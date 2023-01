Une nouvelle mise à jour a été publiée pour Sword Art Online : Alicization Lycoris, portant le jeu à la version 2.0.1. Cette mise à jour augmente notamment le plafond de niveau des personnages et des armes des joueurs, et ajoute de nouveaux costumes et des armes.

Je vous laisse avec le patchnote (mal) traduit par mes soins, sinon vous pouvez foncer sur le patchnote anglais.

Nouveaux contenus supplémentaires

– Augmentation du niveau maximum des personnages jouables de 100 à 110. *La nouvelle limite de niveau pourra être améliorée après la mise à jour du jeu vers la version 2.0.1.

– Augmentation du niveau des armes de 25 à 30. *Pour augmenter le niveau, le joueur doit terminer la quête de la bête mutante pour obtenir les ressources nécessaires.

– Augmentation de la limite de niveau du niveau AUTORITÉ DE CONTRÔLE DU SYSTÈME de 50 à 110. *La limite de niveau pourra être améliorée après la mise à jour du jeu vers la version 2.0.1.

– Ajout de nouveaux costumes et de pièces d’avatar. *Les costumes seront automatiquement ajoutés à la création de personnages et aux tenues de visualisation après la mise à jour du jeu vers la version 2.0.1.

– Ajout des pièces d’avatar et des costumes de « Mito » de Sword Art Online the Movie -Progressive-Aria of a Starless Night – Ajout des pièces d’avatar et des costumes de « Alphen » et « Shionne » de Tales of Arise

– Ajout de nouvelles armes dans « Memory Exchange ».

– Ajout d’une nouvelle fonctionnalité : « Synthèse d’équipement ».

– L’utilisation de la « Pièce de mémoire » permet aux joueurs de transférer le niveau d’amélioration d’un équipement à un autre. *Les équipements dont le niveau d’amélioration est inférieur à +5 ne peuvent pas être utilisés dans la synthèse d’équipement. *Les équipements uniques tels que la « lame du ciel nocturne » ne peuvent pas être utilisés comme ressources pour la synthèse d’équipements. *L’équipement qui a été utilisé comme matériau pour la synthèse d’équipement sera consommé et perdu. *Après avoir terminé la mise à jour supplémentaire gratuite de l’histoire, partie 4 « Ancient Apostles » : Le démon aux yeux bleus », les joueurs peuvent accéder à l’échange de mémoire depuis les points d’accès du donjon du raid. – Ajout de la quête de la bête mutanteLv300 dans chaque empire.

– Ajout de boss de raid évolués *Lorsque les boss de raid existants atteignent le niveau 200, ils évoluent. Les boss de raid évolués ont une apparence et des attaques différentes. Vaincre ces boss de raid plus puissants permettra aux joueurs d’obtenir des récompenses encore plus importantes.

– Ajout de nouveaux équipements

– Le nombre d’éclats d’incarnation requis pour améliorer l’équipement a été réduit.

– Le nombre de tessons d’incarnation requis pour atteindre l’amélioration « +25 » a été réduit.

Bataille

– La limite du nombre de jours pendant lesquels les joueurs peuvent participer à la quête de la bête mutée et à l’arène de la mémoire a été supprimée. Les joueurs pourront défier les quêtes de chaque contenu à tout moment. *Une connexion Internet est requise pour pouvoir participer à ces quêtes.

– Le niveau maximum des quêtes ci-dessous a été modifié ;

– Quête de raid Reaper Reborn : Le niveau maximum est passé de 200 à 400 – Quêtes de raid Knight Reborn, King Reborn, Demon Reborn : Le niveau maximum est passé de 199 à 400.

– Augmentation de la puissance globale des arts sacrés

– L’activation d’une attaque d’Art Sacré après une compétence d’épée alors que la cible est disponible pour l’enchaînement déclenchera désormais une « Rafale d’Art Sacré ».

– Ajustement de la compétence d’épée Lance comme ci-dessous :

– Diminution du niveau d’attaque de Double hélice de 6 à 5 – Diminution de la durée de l’effet d’affaiblissement de Stampede Dimension de 15 à 10 secondes.

Système

– Les personnages « Strea » et « Philia » peuvent désormais utiliser l’habit de visualisation.

– Ajustement de l’ACC contre les ennemis d’un niveau plus élevé que le joueur pendant le combat.

– Ajusté le taux d’apprentissage des codes d’arts personnels désappris afin qu’ils ne diminuent plus lorsqu’ils sont remplacés.

– Ajout de nouvelles spécifications de chute d’objets

– Les ennemis vaincus ajoutés à partir de la version 2.0.1 auront une chance de laisser tomber des accessoires *Certains accessoires ne sont pas éligibles.

– Modification des compétences de combat et des compétences passives pour certaines armes et accessoires.

– Changement de la compétence accordée à l’accessoire bracelet « XT Charm Bangle » de la compétence passive : Illumination+ à la compétence passive : Abandon.

Autres

– Correction d’autres bugs et problèmes mineurs.