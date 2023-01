Une nouvelle rumeur fait le tour de la toile et fera chavirer le cœur de tous les fans de JRPG.

Exputer rapporte que Bandai Namco et le développeur de Xenoblade Chronicles, Monolith Soft, ont travaillé ensemble pour produire un remake du jeu GameCube Baten Kaitos : Eternal Wings and the Lost Ocean (Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu) sur Nintendo Switch, sous la supervision de Nintendo. Comme toujours, ces informations sont clairement identifiées comme des rumeurs et aucune annonce officielle n’a été faite par l’un des studios mentionnés.

Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu (バテン・カイトス 終わらない翼と失われた海, Baten Kaitosu : Owaranai Tsubasa to Ushinawareta Umi) est un jeu de rôle pour GameCube, sorti en 2003 au Japon et 2005 en Europe. Il a été développé par Monolith Soft et tri-Crescendo pour Namco. Monolith Soft est une émanation d’anciens développeurs de Square Co., Ltd., dont ceux notamment de Chrono Trigger et Chrono Cross à l’inspiration proche de Baten Kaitos.

Nous avons déjà entendu dire que Bandai Namco travaille sur un jeu Nintendo à partir d’une de leurs offres d’emploi sur leur site officiel. Bandai Namco a également déposé la marque du jeu à l’été 2021 en Europe.

« Des sources ont confirmé que le premier jeu Baten Kaitos va obtenir un remake exclusivement pour la Nintendo Switch. eXputer a vu des preuves graphiques du titre en cours de développement, mais ne peut rien partager publiquement pour le moment. »

« Des sources ont également déclaré que la date de sortie de ce remake est prévue pour l’été 2023 et qu’une révélation est possible pendant l’E3 de cette année. »

« De plus, le remake est en cours de réalisation par le développeur original du jeu, Monolith Studio- une société appartenant à Nintendo – aux côtés de Bandai Namco. De plus, Nintendo est impliqué dans le nouveau remake et travaillera avec les deux développeurs pour superviser le développement du titre. »

