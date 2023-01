H2 Interactive prépare une version physique de Deadcraft sur Nintendo Switch. Celle-ci sera distribuée en Asie en collaboration avec Marvelous.

Le jeu de survie zombie a fait son apparition sur Nintendo Switch en mai dernier (voir notre test). Jusqu’à présent, il n’a été distribué qu’en version numérique sur l’eShop. Mais ça bouge enfin et la version physique en Asie offrira un support anglais complet.

Pas de français annoncé, ce qui est surprenant car le jeu est disponible dans notre langue sur l’eShop. Play-Asia prend les précommandes pour la version physique de Deadcraft ici. La sortie est prévue pour le 16 février 2023.

Bienvenue dans DEADCRAFT, une toute nouvelle approche du genre action-survie apocalyptique ! Dans un monde dévasté par un virus mortel, Reid, à moitié zombie, ne peut pas juste compter sur sa hache et sa débroussailleuse (et tout ce qui lui tombe sous la main) pour survivre aux hordes de morts-vivants… Il doit aussi se constituer sa propre armée de zombies. Choisissez bien vos alliés et vos ennemis si vous voulez réchapper à cette apocalypse en un seul morceau !

■ Action mort-vivant

Tirez parti de la contamination zombie de Reid pour déchaîner ses compétences dévastatrices au combat. Qu’ils soient humains ou morts-vivants, écrasez tous les ennemis qui se mettent en travers de votre chemin !

■Bricolage zombie

Récupérez et plantez les cadavres de vos ennemis pour faire pousser votre propre main-d’œuvre zombie, et dénichez des matériaux pour créer toutes sortes d’armes, d’outils… ou même pour concocter des recettes de cuisine post-apocalyptique. Ne vous arrêtez pas avant d’avoir rassemblé une armée de morts-vivants invincible !

■ La survie, coûte que coûte

Sans eau ni nourriture, vous ne ferez pas long feu dans ce monde en ruine… Gagnez votre vie en aidant les autres, ou servez-vous, tout simplement, en ayant recours à la force.