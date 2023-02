Jeff Grub, journaliste et podcasteur particulièrement connu chez Venture Beat, a déclaré il y a peu qu’il avait également entendu dire que Nintendo prévoyait une présentation Nintendo Direct pour la semaine du 6 février 2023.

Cette nouvelle fait suite à un post Reddit sur le Nintendo Direct qui a été initialement vérifié par les modérateurs, mais finalement retiré en raison du manque de preuves tangibles (voir ici). Ce message affirmait qu’une présentation Nintendo Direct était prévue pour le mardi 7 février. Le leaker Nate Drake a également réagi, affirmant qu’un Nintendo Direct sera diffusé « bientôt ».

Pour mémoire, on enfonce une porte ouverte, ces quatre dernières années, un Nintendo Direct a toujours été organisé durant le mois de février, souvent en début de mois. Mais Jeff Grubb prédit aussi que Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp (repoussé à cause de l’invasion de l’armée Russe en Ukraine) et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom seraient dans ce prochain Nintendo Direct. Crédible et logique pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, toujours particulier pour Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp.

La vidéo des propos de Jeff Grub dans le podcast Nintendogs;

Attanetion, toutes les informations de cet article ne sont que des rumeurs et en aucun cas des informations fiables et vérifiées ou confirmées par Nintendo, la prise de pincettes est toujours de rigueur.