Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 23 au 9 janvier 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Si la Ps5 crée le miracle (voir plus bas), faut pas rigoler, elle va pas vendre des jeux non plus. Les joueurs Ps5 sont pas ici pour jouer et c’est Story of Seasons: A Wonderful Life, remake du jeu Gamecube sur Nintendo Switch, qui est premier du classement software pour sa sortie (il arrive début d’été chez nous). Pour être poli, on ne parlera pas du four Forspoken, tirer sur l’ambulance, on le fait trop de fois avec les jeux Ps5. Mais on reviendra sur le gros souci de la série phare de Nippon Ichi car le lancement de Disgaea 7: Vows of the Virtueless est catastrophique…

01./00. [NSW] Story of Seasons: A Wonderful Life <SLG> (Marvelous) {2023.01.26} (¥4.980) – 40.759 / NEW

02./02. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 37.265 / 4.776.300 (-15%)

03./00. [PS5] Forspoken <RPG> (Square Enix) {2023.01.24} (¥8.800) – 29.055 / NEW

04./01. [NSW] Fire Emblem: Engage # <SLG> (Nintendo) {2023.01.20} (¥6.980) – 28.442 / 173.000 (-80%)

05./03. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 14.844 / 3.848.543 (-8%)

06./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.138 / 5.128.314 (-5%)

07./00. [NSW] Disgaea 7: Vows of the Virtueless # <SLG> (Nippon Ichi Software) {2023.01.26} (¥6.980) – 10.359 / NEW

08./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.399 / 3.025.019 (+3%)

09./05. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 8.231 / 986.742 (-11%)

10./08. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 6.041 / 2.836.256 (+2%)

Côté hardware:

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 # | 62.908 | 42.152 | 23.339 | 234.329 | 114.003 | 2.611.718 | | NSW # | 51.108 | 51.587 | 99.078 | 428.103 | 615.437 | 28.152.150 | | XBS # | 1.265 | 945 | 1.696 | 5.001 | 7.376 | 403.396 | | PS4 # | 1.061 | 2.544 | 11 | 8.832 | 81 | 9.426.599 | | 3DS # | 74 | 83 | 267 | 669 | 2.044 | 24.598.566 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 116.416 | 97.311 | 124.391 | 676.934 | 738.941 | 66.382.809 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 53.256 | 38.602 | 21.871 | 206.622 | 99.464 | 2.266.567 | | PS5DE | 9.652 | 3.550 | 1.468 | 27.707 | 14.539 | 345.151 | | XBS X | 435 | 205 | 1.098 | 1.107 | 3.692 | 173.518 | | XBS S | 830 | 740 | 598 | 3.894 | 3.684 | 229.878 | |NSWOLED| 28.787 | 28.626 | 46.947 | 244.349 | 305.160 | 3.816.361 | | NSW L | 9.757 | 10.141 | 19.800 | 81.472 | 119.570 | 5.185.166 | | NSW | 12.564 | 12.820 | 32.331 | 102.282 | 190.707 | 19.150.623 | | PS4 | 1.061 | 2.544 | 11 | 8.832 | 81 | 7.850.876 | |n-2DSLL| 74 | 83 | 267 | 669 | 2.044 | 1.203.621 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+