La nouvelle bande-annonce dévoile l’histoire, le mode photo et les tenues additionnelles

Hertfordshire, 9 Février 2023 – Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe a annoncé que les précommandes numériques de PROJECT ZERO: Le Masque de l’Éclipse Lunaire étaient désormais ouvertes. KOEI TECMO Europe a également levé le voile sur l’histoire du classique revisité et partagé les détails des bonus de précommande et de l’Édition Numérique Deluxe dans une nouvelle bande-annonce glaçante. PROJECT ZERO: Le Masque de l’Éclipse Lunaire sera disponible au format numérique le 9 mars 2023 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam®.

Dans PROJECT ZERO: Le Masque de l’Éclipse Lunaire, les fans suivent trois jeunes filles, Ruka Minazuki, Misaki Aso et Madoka Tsukimori, dans leur quête de vérité sur les événements survenus dix ans auparavant, et pour retrouver leurs souvenirs perdus. Alors que les joueurs croiseront la route des esprits vivants sur l’île de Rogetsu, ils seront équipés de la Camera Obscura. Cet appareil photo spécial peut être utilisé pour repousser et capturer les spectres d’un simple cliché. Au cours de leur progression, les joueurs pourront également utiliser la Torche Spirituelle, un dispositif exceptionnel utilisant la lumière de la lune renfermée dans une pierre spirituelle pour dompter les esprits.

Dans la nouvelle vidéo partagée par KOEI TECMO Europe, les joueurs ont un premier aperçu glaçant de l’histoire de PROJECT ZERO: Le Masque de l’Éclipse Lunaire. La bande-annonce lève également le voile sur certaines mécaniques du jeu, notamment le mode photo dans lequel les fans pourront capturer des souvenirs terrifiants de leurs aventures. Enfin, les joueurs peuvent découvrir les différentes tenues disponibles pour chaque personnage, telles que les tenues du jeu original ou de nouveaux costumes qui leur permettront de vivre l’enquête de diverses manières.

KOEI TECMO Europe a par ailleurs annoncé que PROJECT ZERO: Le Masque de l’Éclipse Lunaire était désormais disponible en précommande numérique sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam®.

Jusqu’au 2 mars 2023, les joueurs qui précommanderont le jeu recevront les bonus de précommande suivants : les accessoires exclusifs « Masque de renard blanc et rouge » pour Ruka, « Masque de renard noir et rouge » pour Misaki, « Masque de renard noir et bleu » pour Choshiro, ainsi que l’accessoire « Casque Torche Spirituelle » pour Ruka, Misaki et Choshiro.

En plus de l’Édition Standard, une Édition Numérique Deluxe est également disponible. Elle comprend la version standard du jeu ainsi que l’ensemble « Tenues de soirée de l’île de Rogetsu »*, un Artbook numérique et la bande-originale.

Une mise à niveau vers l’Édition Numérique Deluxe proposant le même contenu mais sans le jeu de base est également disponible.

Tous les joueurs qui achèteront PROJECT ZERO: Le Masque de l’Éclipse Lunaire avant le 22 mars 2023 recevront en bonus d’achat anticipé la tenue exclusive de Ruka « Tenue de Marie Rose » de la série Dead or Alive.

Les fans qui ont joué à PROJECT ZERO: La Prêtresse des Eaux Noires et qui se lanceront dans l’aventure de PROJECT ZERO: Le Masque de l’Éclipse Lunaire sur la même plateforme recevront le bonus exclusif « Chapeau Camera Obscura » pour Ruka, Misaki et Choshiro.

* L’ensemble « Tenues de soirée de l’île de Rogetsu » inclue des maillots de bains pour Ruka, Misaki et Choshiro, deux robes chinoises pour Ruka et Misaki, des pyjamas pour Ruka et Misaki, ainsi que six accessoires exclusifs.