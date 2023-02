Amigo est de retour et ça va secouer aux quatre coins du monde ! Révélé en avant-première lors du dernier Nintendo Direct, c’est avec enthousiasme que SEGA annonce l’arrivée sur Nintendo Switch™ de Samba de Amigo: Party Central, le nouvel opus de la série Samba de Amigo, dès cet été . Avec ce jeu de rythme, la fête devient mondiale !

Déchaînez-vous !

Samba de Amigo: Party Central marque le retour de la célèbre série de jeux d’action en rythme ! Enflammez le dancefloor avec vos amis sur 40 tubes de genres populaires comme l’électro, la pop, la musique latino et bien plus encore. En prime un grand nombre de mini-jeux et de défis vous attendent, mais aussi des costumes et accessoires uniques à déverrouiller, ainsi que de nouvelles fonctionnalités en ligne, dont un mode Fiesta mondiale à 8 joueurs ! De quoi avoir envie de se déhancher !

À propos de Samba de Amigo: Party Central

Déchaînez-vous sur la scène à l'aide de vos manettes Joy-Con dans ce jeu d'action en rythme palpitant et coloré. Tout le monde peut devenir une star !

Mettez le feu sur 40 tubes de genres variés ainsi que sur de nouvelles chansons qui seront disponibles dans un prochain DLC !

Mettez vos talents à l'épreuve avec les nombreux mini-jeux et défis.

Affirmez votre style en personnalisant votre compagnon avec des costumes et accessoires uniques.

Faites la fête en ligne dans le mode Fiesta mondiale.

Mettez votre talent en avant en essayant d'atteindre la première place des classements en ligne.

Samba de Amigo: Party Central arrive sur Nintendo Switch cet été 2023 en Europe et en Amérique. Pour plus d’informations sur le jeu, rendez-vous sur le site officiel : sambadeamigo.sega.com