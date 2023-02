8 février 2023 – À l’occasion d’une nouvelle présentation Nintendo Direct, Nintendo a annoncé l’arrivée sur Nintendo Switch de Metroid Prime Remastered, une version remastérisée en HD du tout premier jeu Metroid Prime, initialement sorti sur Nintendo GameCube. La version téléchargeable du jeu sera disponible sur le Nintendo eShop peu après la présentation, tandis que sa version physique sera quant à elle disponible à partir du 3 mars en magasin.

Nintendo a aussi annoncé l’arrivée, peu après la fin de la présentation, d’un catalogue grandissant d’une sélection de jeux Game Boy dans l’abonnement Nintendo Switch Online, qui comprend déjà neuf titres, ainsi que celle d’un catalogue d’une sélection de jeux Game Boy Advance dans l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui comprend quant à lui six titres.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a aussi été mis à l’honneur au cours de ce Nintendo Direct avec de nouvelles images de la prochaine grande aventure de Link montrant les îles flottant dans les cieux d’Hyrule, des armes encore jamais vues auparavant ainsi que de mystérieux véhicules. Les premières images du gameplay de Pikmin 4, le nouvel épisode de la série de jeux qui vous demandent de surmonter des obstacles sur une étrange planète en guidant de minuscules créatures, ont aussi été révélées. Ce nouvel opus voit l’arrivée d’un adorable chien de l’espace ainsi que celle des Pikmin de glace entre autres nouveautés. Pikmin 4 sortira le 21 juillet 2023 sur Nintendo Switch.

Parmi les autres temps forts de la présentation, les éditeurs et développeurs partenaires de Nintendo ont également révélé le retour de plusieurs personnages et séries connues sur Nintendo Switch tels que : PROFESSOR LAYTON and The New World of steam, un nouveau jeu de la série Layton ; Disney Illusion Island, un jeu de plateformes et d’aventure en 2D mettant en scène Mickey et ses amis ; Samba de Amigo: Party Central, le classique du jeu de rythme qui fait son grand retour ; Baten Kaitos I & II HD Remaster, qui réunit deux classiques du RPG sur Nintendo GameCube ; le jeu d’enquête et d’énigmes Ghost Trick: Détective fantôme ; ainsi que le retour du Roi de tout le Cosmos dans We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie.

Temps forts de la présentation :

Metroid Prime Remastered : le premier jeu Metroid Prime a été remastérisé sur Nintendo Switch en HD, avec une qualité graphique et sonore améliorée. Explorez Tallon IV à travers les yeux de Samus Aran, mais prenez garde… car cette planète regorge de menaces cachées. Fort heureusement, vous pourrez compter sur vos rayons, vos missiles ou encore vos bombes pour vous défendre. Cette version remastérisée propose la possibilité de jouer avec les deux sticks pour vous permettre de vous déplacer tout en orientant votre regard, ainsi que pour la première fois de jouer à ce classique où et quand vous voulez ! La version téléchargeable de Metroid Prime Remastered fera son arrivée sur le Nintendo eShop peu après la fin de la présentation. La version physique du jeu sera quant à elle disponible en magasin à partir du 3 mars.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : une aventure épique qui s’étend à travers les terres et les cieux d’Hyrule vous attend. Dans cette suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, c’est à vous de décider du chemin que vous voulez suivre à travers les immenses terres d’Hyrule et les vastes cieux qui les surplombent. Saurez-vous maîtriser la puissance des nouvelles capacités de Link pour lutter contre les forces maléfiques qui menacent le royaume ? L’édition collector de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom incluant le jeu en version physique, un recueil d’illustrations, un SteelBook®, un poster métallique ICONART™ ainsi qu’un ensemble de quatre pin’s sera elle aussi disponible au lancement du jeu. Un nouvel amiibo représentant Link dans ce jeu sera aussi disponible séparément, il permettra d’obtenir des matériaux et des armes en jeu, ainsi qu’un tissu spécial pour sa paravoile. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai sur Nintendo Switch, et peut dès à présent être précommandé depuis le Nintendo eShop.

Pikmin 4 : les Pikmin sont de minuscules créatures végétales que vous pouvez faire pousser, élever et commander pour faire face aux dangers que vous rencontrerez au cours de votre mission sur une étrange planète. Il en existe de toutes sortes comme les Pikmin rouges qui sont insensibles au feu, et les tout nouveaux Pikmin de glace qui peuvent geler vos ennemis et des éléments du décor. Utilisez leur force (et votre sens de la stratégie) pour mener à bien votre mission. Ce nouvel opus voit aussi l’arrivée d’un compagnon canin de l’espace : Otchin, qui vous aidera en détruisant certains obstacles ainsi qu’en portant les Pikmin sur son dos. Grâce à tous ces minuscules alliés, nul doute qu’un défi ne sera trop grand pour vous ! Pikmin 4 sortira le 21 juillet sur Nintendo Switch, et peut dès à présent être précommandé depuis le Nintendo eShop.

Disney Illusion Island : rejoignez Mickey et ses amis et explorez la mystérieuse île de Monos pour récupérer trois livres mythiques et sauver les adorables habitants de l’île. Dans ce jeu de plateformes et d’aventure en 2D jouable en solo ou à quatre maximum en coopération*1, vous pourrez contrôler Mickey, Minnie, Donald et Dingo dans un superbe monde dessiné à la main. Le titre propose également un doublage intégral, des cinématiques animées ainsi qu’une bande-son originale orchestrée. Disney Illusion Island sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 28 juillet, et peut dès à présent être précommandé depuis le Nintendo eShop.

OCTOPATH TRAVELER II : la sortie du prochain épisode de la série OCTOPATH TRAVELER est toute proche ! Huit nouveaux récits mettant en scène huit nouveaux protagonistes aux origines, motivations et talents complètement différents vous attendent. Quel chemin allez-vous suivre ? Avec qui allez-vous vous allier ? Et où vous mèneront vos pas ? Aventurez-vous dans un tout nouveau monde dans OCTOPATH TRAVELER II, qui sortira le 24 février sur Nintendo Switch. Une démo proposant de découvrir les premières heures du jeu fera son arrivée sur le Nintendo eShop peu après la fin de la présentation.

Samba de Amigo: Party Central : bougez et agitez vos Joy-Con en rythme dans ce nouveau jeu de la série Samba de Amigo ! Affrontez le reste du monde dans le mode Fiesta mondiale *2 ou jouez à deux en local*1 pour découvrir qui a le meilleur sens du rythme. 40 musiques couvrant plusieurs genres du monde entier sont incluses dans le jeu. Samba de Amigo: Party Central fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch.

Jeux Game Boy et Game Boy Advance Games : des jeux Game Boy arrivent dans l’abonnement Nintendo Switch Online ! Jouez à ces classiques où et quand vous voulez comme à l’époque sur Nintendo Switch et utilisez le filtre d’écran que vous voulez parmi les filtres Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Il est aussi possible de jouer à deux entre amis, en local*1 comme en ligne*2. Retrouvez ci-dessous la liste complète des titres disponibles dès le lancement de ce nouveau catalogue voué à s’agrandir au fil du temps.

Titres disponibles au lancement de Game Boy – Nintendo Switch Online

Tetris®

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

GARGOYLE’S QUEST

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II – Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

De plus, des jeux Game Boy Advance font aussi leur arrivée dans l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, avec la possibilité de jouer à quatre maximum entre amis en local*1 comme en ligne*2 dans les titres compatibles. Retrouvez ci-dessous la liste complète des titres disponibles dès le lancement de ce nouveau catalogue voué lui aussi à s’agrandir au fil du temps.

Titres disponibles au lancement de Game Boy Advance – Nintendo Switch Online

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare, Inc. : Mega Mini-jeux

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Il est possible d’accéder au catalogue de jeux Game Boy via l’abonnement Nintendo Switch Online, et d’accéder aux catalogues de jeux Game Boy et Game Boy Advance via l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp : retrouvez Andy, Max, Sami et bien d’autres dans deux campagnes complètes regorgeant de batailles tactiques hautes en couleur. Prouvez votre sens de la stratégie dans plusieurs modes de jeux. Créez vos propres cartes et partagez-les avec vos amis. Vous pouvez aussi défier un ou une amie en ligne*1 ou jouer à quatre en multijoueur local*2. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sortira le 21 avril sur Nintendo Switch et pourra être précommandé depuis le Nintendo eShop peu après la présentation.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon : découvrez le passé de Bayonetta alors qu’elle n’était encore qu’une apprentie sorcière nommée Cereza. Faites appel aux pouvoirs magiques de Cereza et à la férocité de Chouchou, son partenaire démoniaque, pour résoudre les énigmes et braver les dangers de la forêt d’Avalon. Contrôlez les deux personnages en même temps et obtenez l’énergie élémentaire du bois, de la roche, de l’eau et du feu pour ouvrir de nouveaux chemins et vous défendre plus efficacement face aux fées. Cereza trouvera-t-elle le pouvoir de sauver sa mère retenue prisonnière, et Chouchou arrivera-t-il à retourner d’où il vient ? Des options facilitant la prise en main, telles que la possibilité de réduire les dégâts reçus ou d’automatiser certaines actions, aideront les néophytes comme les fans de Bayonetta de la première heure à apprécier pleinement Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Le jeu sortira le 17 mars sur Nintendo Switch et peut dès à présent être précommandé depuis le Nintendo eShop.

Omega Strikers : des matchs endiablés vous attendent dans ce free-to-play multijoueur*1 en ligne*3 ! Percutez vos adversaires pour les projeter hors de l’arène et marquez des buts dans ce jeu palpitant de combat de foot en 3 contre 3. Lancez des gelées, du tofu et propulsez-vous vers la victoire en contrôlant l’un des 15 fabuleux Strikers. Omega Strikers sortira le 27 avril sur Nintendo Switch et il sera possible de précommander ce free-to-play sur le Nintendo eShop peu après la fin de la présentation.

Etrian Odyssey Origins Collection : Une collection réunissant les trois premiers jeux de la série Etrian Odyssey, remastérisés en HD, arrive sur Nintendo Switch. Aventurez-vous dans un gigantesque labyrinthe regorgeant de monstres et de trésors avec, comme seul guide, une carte vierge que vous devrez dessiner vous-même au fil de vos expéditions. La collection inclut 24 nouvelles illustrations de personnages. Etrian Odyssey Origins Collection sortira le 1er juin sur Nintendo Switch et les trois jeux seront aussi disponibles à l’achat séparément. Il sera possible de précommander la collection ou les jeux sur le Nintendo eShop peu après la fin de la présentation.

Sea of Stars : combinez les pouvoirs du soleil et de la lune pour lutter contre le mal dans ce RPG au tour par tour d’inspiration rétro. Explorez librement un monde à couper le souffle, rencontrez des personnages hauts en couleur et trouvez le bon timing en en combat pour réaliser des attaques dévastatrices. Sea of Stars sortira le 29 août sur Nintendo Switch et une démo gratuite du jeu fera son arrivée sur le Nintendo eShop peu après la fin de la présentation…

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe : une nouvelle histoire vous attend dans Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Magolor, le voyageur interdimensionnel, a perdu ses pouvoirs et doit s’échapper d’un espace entre les dimensions. Ce nouvel épilogue sera accessible après avoir terminé le mode histoire du jeu principal. Jusqu’à quatre joueurs se réunir sur la même console*1 pour traverser ensemble les plus de 20 niveaux de ce mystérieux univers. Magolor arrivera-t-il à retrouver ses talents et à retourner dans son monde ? Une démo de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe proposant une sélection de stage et de mini-jeux à découvrir à quatre maximums fera aussi son arrivée sur le Nintendo eShop peu après la présentation. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe sortira le 24 février sur Nintendo Switch et peut dès à présent être précommandé depuis le Nintendo eShop.

Vol. 3 et 4 du pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3 : poursuivez vos aventures sur Aionios avec ce nouveau contenu*4. Le volume 3 voit l’arrivée de la nouvelle héroïne Masha, qui est aussi une lapidaire de talent, ainsi que celle de nouveaux défis de l’arène comportant des éléments roguelike. Ajoutez des héros à votre groupe et débloquez des compétences spéciales lors de vos tentatives d’atteindre la vague finale, et débloquez de nouvelles tenues spéciales en récompense. Le volume 3 du pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3 sera disponible le 16 février. Le volume 4, qui ajoutera un scénario entièrement inédit, fera quant à lui son arrivée plus tard dans l’année. Le pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3, qui inclut un total de 4 volumes à paraître avant la fin de l’année 2023, est d’ores et déjà disponible à l’achat sur le Nintendo eShop.

Pass d’extension pour Splatoon 3 – Chromapolis / Tour de l’Ordre : ce DLC payant de Splatoon 3 présente deux vagues de contenus*5. La première vague, qui fera son arrivée au printemps, signe le retour de Chromapolis, le hub emblématique du premier jeu Splatoon, ainsi que son square qui a connu quelques changements et vu l’arrivée de nouvelles têtes parmi les gérants des boutiques. Les Calamazones seront aussi de la partie pour mettre l’ambiance durant les festivals. La seconde vague verra quant à elle l’arrivée d’une campagne solo inédite nommée Tour de l’Ordre. Découvrez ce qu’est devenu le square de Chromapolis, la zone centrale de Splatoon 2. Le pass d’extension pour Splatoon 3, qui inclut deux vagues de contenus, sera disponible à l’achat sur le Nintendo eShop peu après la présentation. Les joueurs et joueuses achetant le pass d’extension pourront aussi recevoir en jeu un lot d’objets utiles suite à leur achat. La vague 1 du pass d’extension sera disponible au printemps, tandis que la vague 2 fera quant à elle son arrivée à une date ultérieure.

Volumes 2 à 4 du pass d’extension pour Fire Emblem Engage : de nouveaux Emblèmes légendaires vont faire leur arrivée dans les futurs volumes du pass d’extension pour Fire Emblem Engage*6. Le volume 2 verra l’arrivée d’Hector, Emblème de la Force, de Soren, Emblème de la Perspicacité, et de Camilla, Emblème de la Révélation. Le volume 3 verra quant à lui l’arrivée de Chrom et Daraen, Emblème des Liens et de Veronica, Emblème des Héros. Vous pourrez prendre part à des missions additionnelles pour recruter ces Emblèmes. Quant au volume 4, il déverrouillera l’accès à un nouveau scénario : le xénologue déchu. Le pass d’extension pour Fire Emblem Engage, qui comprend quatre volumes à paraître avant la fin de l’année 2023, est d’ores et déjà disponible à l’achat que le Nintendo eShop. Le volume 2 fera son arrivée peu après la présentation.

Vague 4 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe : l’Île de Yoshi, un tout nouveau circuit, et Birdo, qui avait déjà rejoint le casting dans Mario Kart: Double Dash!!, sont au programme de la vague 4*7 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, qui fera son arrivée au printemps. D’autres personnages de la série Mario Kart feront eux aussi leur retour dans les prochaines vagues de contenu. Le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe comprend six vagues de huit circuits à paraître avant la fin de l’année 2023. Il est possible de l’acheter séparément sur le Nintendo eShop ou d’accéder à son contenu sans coût supplémentaire via un abonnement payant à Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Master Detective Archives: RAIN CODE : entrez dans le Labyrinthe des mystères dans ce jeu d’énigmes prenant place dans une ville où il pleut sans discontinuer, en proie à d’innombrables mystères non élucidés, et sous la coupe d’une corporation tentaculaire. Des Maîtres Détectives venus du monde entier, et chacun doté de pouvoirs surnaturels, doivent relever le défi de révéler la vérité au grand jour. Incarnez Yuma, un détective en formation amnésique et accompagné de Shinigami, l’esprit qui le hante, et progressez dans ce dédale en constante évolution pour venir à bout de l’affaire. Master Detective Archives: RAIN CODE sortira le 30 juin sur Nintendo Switch.

Dead Cells: Return to Castlevania : le nouveau DLC payant*8 du roguelite Dead Cells vous emmène dans le château de Dracula. Explorez le sinistre château et ses alentours aux côtés de Richter Belmont et d’Alucard, et affrontez la Mort et Dracula en personne. Dead Cells: Return to Castlevania fera son arrivée le 6 mars sur Nintendo Switch, et il sera possible de le précommander sur le Nintendo eShop peu après la présentation.

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie : faites rouler votre boule pour collecter un maximum d’objets dans ce remaster de We Love Katamari. Roulez dans une salle de classe, dans un zoo ou encore dans l’espace. Parmi les nouveautés figurent la possibilité d’incarner le jeune Roi de tout le Cosmos dans cinq nouveaux défis, ainsi que celle de prendre des photos avec la caméra selfie. We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie déboulera le 2 juin sur Nintendo Switch. De plus, les abonnés Nintendo Switch Online pourront essayer gratuitement Katamari Damacy Reroll à partir du 20 février dans le cadre du programme Jeux à l’essai.

Ghost Trick: Détective fantôme : Ghost Trick, le jeu mêlant enquêtes et manipulation temporelle, fait son retour en HD. Vous incarnez le fantôme de votre personnage, capable de prendre possession de divers objets et de les déplacer. Découvrez le passé de Sissel et faites la lumière sur les événements qui ont eu lieu durant cette nuit fatidique. Ghost Trick: Détective fantôme sortira cet été sur Nintendo Switch.

Baten Kaitos I & II HD Remaster : les ailes du cœur vont se déployer à nouveau. Une collection remastérisée des deux jeux de la série Baten Kaitos, originellement sortis sur Nintendo GameCube, arrive sur Nintendo Switch ! Ces deux RPG proposent un système de combats à base de cartes où il faudra réfléchir et agir rapidement pour remporter la victoire. Quelles vérités allez-vous découvrir sur ces terres flottantes… et sur le monde de la surface ? Baten Kaitos I & II HD Remaster sortira cet été sur Nintendo Switch.

Fashion Dreamer : bienvenue dans Fashion Dreamer, un jeu qui vous invite à tester toutes sortes de styles et à partager vos créations pour devenir une icône de la mode. Parcourez plus de 1 400 designs différents et jouez en ligne*2 pour agrandir votre cercle d’amis et développer votre marque. Laissez parler votre sens du style dans Fashion Dreamer, qui sortira cette année en exclusivité sur Nintendo Switch.

DECAPOLICE : incarnez un détective futuriste et résolvez des crimes complexes. Dans ce jeu d’enquêtes signé Level-5, les développeurs de la série Layton, vous pourrez explorer un vaste monde ouvert et découvrir la satisfaction de découvrir la vérité suite à une enquête. DECAPOLICE sortira cette année sur Nintendo Switch.

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time : embarquez pour une nouvelle vie pleine d’aventures sur une île mystérieuse qui abritait autrefois la civilisation. Rebâtissez l’île en fabriquant toutes sortes d’objets, en accomplissant des quêtes et en prenant part à des combats, et voyagez vers le passé pour découvrir les secrets de l’île et changer le cours de l’histoire. FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time sortira cette année sur Nintendo Switch.

PROFESSOR LAYTON and The New World of steam : dans ce nouvel épisode de la série, le professeur Layton va devoir résoudre de nouvelles énigmes dans un cadre inédit. Résolvez des énigmes épiques pour progresser dans l’histoire de cette aventure de puzzle/fantaisie. Plus d’informations sur ce titre seront communiquées prochainement.

TRON: Identity : entrez dans une nouvelle Grille dans ce jeu d’énigmes narratif dans l’univers de TRON. Révélez de terribles vérités et retrouvez ce qui a été perdu en explorant un monde dangereux. Vos décisions et les alliances que vous forgerez façonneront votre aventure ainsi que le destin du serveur tout entier, avec de multiples fins possibles selon vos actions. L’avenir de la Grille est en jeu. TRON: Identity fera son arrivée en exclusivité console en avril sur Nintendo Switch.

Minecraft Legends : explorez une terre magnifique riche en formes de vie diverses et regorgeant de ressources dans ce nouveau jeu d’action et de stratégie. Ce paradis est cependant au bord de la destruction : les piglins sont arrivés, et c’est à vous d’inspirer vos alliés et de les mener dans des batailles stratégiques pour sauver la surface. Combattez les piglins avant que la corruption du Nether n’engloutisse la surface. Minecraft Legends sortira le 18 avril sur Nintendo Switch, et il est d’ores et déjà possible de précommander le jeu sur le Nintendo eShop.

Have a Nice Death : aiguisez vos réflexes (et votre faux) dans ce roguelike d’action en 2D dessiné à la main dans lequel vous incarnez la Mort, PDG de Death Inc., l’organisation d’outre-tombe chargée de trier les âmes des défunts. Explorez les charmants et obscurs départements de cette organisation et remettez les employés qui se sont laissé aller à collecter trop d’âmes sur Terre sur le droit chemin en leur montrant qui commande grâce à vos armes, sortes et compétences spéciales. Have a Nice Death sortira le 22 mars sur Nintendo Switch.

Harmony: The Fall of Reverie : dans cette nouvelle expérience narrative signée DON’T NOD, vous incarnez Polly, une jeune femme enjouée capable de voyager entre notre monde et Rêverie, le monde des divinités. Mais lorsqu’une mégacorporation menace l’équilibre entre Rêverie et notre monde, l’avenir de l’humanité se retrouve alors en danger. Polly va devoir utiliser son don de clairvoyance pour choisir quelle voie suivre afin de protéger son monde et de sauver Rêverie. Découvrez de nombreux embranchements scénaristiques ainsi qu’une sublime bande-son signée Lena Raine, à qui l’on doit aussi celle de Celeste, au fil de cette aventure. Harmony: The Fall of Reverie sortira en exclusivité console en juin sur Nintendo Switch.

Ce Nintendo Direct a aussi montré des images de futurs jeux à venir sur Nintendo Switch, dont Blanc, le récit poétique d’un louveteau et d’un faon, qui sortira le 14 février ; Disney Dreamlight Valley, l’expérience hybride entre jeu d’aventure et simulation de vie mettant en scène des personnages Disney et Pixar, disponible en accès anticipé ; Mega Man Battle Network Legacy Collection, qui réunit 10 classiques de cette série de jeux bourrés d’action et qui sortira le 14 avril ; Tales of Symphonia Remastered, le retour de l’action-RPG acclamé dans une version aux graphismes améliorés le 17 février ; et WBSC eBASEBALL: POWER PROS, le nouvel opus de la série de jeux de baseball la plus populaire au Japon, qui fera son arrivée sur Nintendo Switch peu après la présentation.

Ce nouveau Nintendo Direct a annoncé l’arrivée de Metroid Prime Remastered sur Nintendo Switch, dont la version téléchargeable sera disponible peu après la présentation sur le Nintendo eShop, et dont la version physique sera disponible à partir du 3 mars en magasin. Parmi les autres annonces, figuraient de nouvelles images des gameplays de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et de Pikmin 4, ainsi que l’arrivée de de catalogues de classiques Game Boy et Game Boy Advance dans les abonnements Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

*1 Des accessoires, des jeux et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.

*2 Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert un abonnement payant. En savoir plus sur l’abonnement payant.

*3 Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Ce jeu est téléchargeable gratuitement et inclut des achats intégrés.

*4 Vous devez posséder Xenoblade Chronicles 3 (version européenne) sur Nintendo Switch pour accéder à ce contenu téléchargeable.

*5 Vous devez posséder Splatoon 3 (version européenne) sur Nintendo Switch pour accéder à ce contenu téléchargeable.

*6 Vous devez posséder Fire Emblem Engage (version européenne) sur Nintendo Switch pour accéder à ce contenu téléchargeable.

­*7 Remarques : les vagues de contenu ne peuvent pas être achetées individuellement. Vous devez posséder Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch pour accéder au contenu de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels.

*8 Vous devez posséder Dead Cells (version européenne) sur Nintendo Switch pour accéder à ce contenu téléchargeable.