Avec pas moins de 3 (gros) titres annoncés lors du dernier Nintendo Direct, le studio Level-5 a montré qu’il était loin d’être enterré !

Mais malgré les annonces de Decapolice, Fantasy Life et Professeur Layton and The New World of steam un autre titre du studio semblait aux abonnés absents… Oui on vous parle bien du « serpent de mer », Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes dont nous devions avoir des nouvelles en Février.

Toutefois, Akihiro Hino, le « boss » de Level-5 a rapidement rassuré tout le monde via son compte twitter, en annonçant qu’un évènement en ligne dédié au prochain Inazuma Eleven est prévu pour fin Février !

Des informations sur Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes seront dévoilées lors d’un évènement en ligne spécial, organisé par Level-5, pour la fin février. Merci pour votre patience !

Alors, si vous attendiez ce jeu, êtes-vous rassurés ?