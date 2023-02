Déferlant soudainement sur le monde, les macabres armées des Mors ravagent nations après nations, ne laissant que les ruines de l’humanité sur son passage. Dans les forces qui résistent aux Mors, se trouve un petit groupe de mercenaires connu sous le nom de la Brigade du Faucon Cendré.

Aujourd’hui, l’éditeur Binary Haze Interactive et le développeur Adglobe ont révélé que Redemption Reapers sortira sur Nintendo Switch le 22 février 2023.

Redemption Reapers est un RPG tactique de dark fantasy. Des talents de premier plan sont à bord du projet, notamment le vétéran des RPG tactiques Masayuki Horikawa (directeur de la série Fire Emblem et concepteur de scénarios et de niveaux ; planification de Kingdom Hearts III). Le casting vocal comprend Kyle McCarley (13 Sentinels : Aegis Rim, NieR : Automata), Allegra Clark (Apex Legends, Dragon Age : Inquisition), David Lodge (Persona 5, Final Fantasy XV) et Lucien Dodge (Fire Emblem : Three Houses, la série The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel).

L’histoire Déferlant soudainement sur le monde, les macabres armées des Mors ravagent nations après nations, ne laissant que les ruines de l’humanité dans le sillage de leur terreur et de leur écrasante Apuissance. Au milieu du désespoir, un petit groupe isolé croise le fer avec les Mors : la Brigade du Faucon Cendré. Cette bande ingénieuse, spécialisée dans les attaques surprises, était autrefois connue sous le nom de Faucheurs sans foi ni loi, et méprisée par la populace. Le peuple ne se doutait pas que cette unité allait devenir le seul espoir de résister aux Mors.

Jouabilité Redemption Reapers est un jeu de simulation de fantasy sombre qui se déroule dans un monde médiéval. Plongez dans le récit de la lutte désespérée entre la Brigade du Faucon Cendré et les terrifiantes légions Mors. Malgré le desespoir grandissant face à la horde Mors inéluctable, aidez un petit groupe de résistant à vaincre les vagues ennemis en alliant personnages hauts en couleur et stratégies minutieuses. Vivez l’exaltation en vous levant pour surmonter les obstacles et remporter la victoire !

Fonctionnalités

– Remportez la victoire sur le champ de bataille grâce à la stratégie.

Apprenez à connaître une petite force d’élite de cinq combattants et découvrez comment utiliser au mieux les compétences uniques de chaque membre. Gérez soigneusement les ressources limitées, y compris les armes et les objets de récupération, en gardant à l’esprit les exigences des batailles à venir. Vous disposerez de plusieurs moyens pour renforcer vos membres, notamment en fusionnant et en améliorant des objets, ainsi qu’en échangeant des accessoires équipés.

– Tissez des liens avec les membres de la Brigade à travers l’histoire et la stratégie.

Adaptez-vous à chaque situation en tirant parti des armes et des forces uniques de chacun des cinq membres. Coordonnez les attaques entre les membres qui partagent la même portée d’attaque pour unir vos forces et terrasser des adversaires puissants ! Utilisez pleinement les compétences actives spéciales de chaque membre pour que chacun joue son rôle sur le champ de bataille. Aussi différents que puissent paraître les membres de la Brigade, ils ont tous le cœur brisé par une terrible perte. Apprenez à connaître ce que chaque membre a vécu et comment il se sent pour avoir un aperçu de la voie à suivre pour la Brigade.

– Soyez transporté dans un univers médiéval sombre et fantastique grâce à des effets et des visuels époustouflants.

Explorez une série de cartes stratégiques décrivant un monde désolé et condamné, ravagé par les monstruosités Mors. Laissez-vous captiver par des scènes et des conversations riches et entièrement doublées. Résistez de toutes vos forces aux fatales hordes des Mors alors que vous vous embarquez dans un voyage sans espoir de retour ! Une expérience intense et brutale vous attend alors que vous mettez tout en jeu pour guider la Brigade jusqu’au bout de son voyage.