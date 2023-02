Quels secrets sont enfouis à Hidegpuszta, une petite ville hongroise endormie ? C’est à vous de le découvrir !

Remorse: The List sortira sur l’eShop de la Nintendo Switch la semaine prochaine, le 24 février pour 19,99 €.

Remorse: The List est un jeu de survie et d’horreur classique avec un mode de jeu ouvert, un inventaire et des combats. Explorez les inquiétantes banlieues sombres d’Hidegpuszta et découvrez les secrets qui s’y cachent. Votre seul indice ? Une mystérieuse liste. Déchiffrez le document crypté, résolvez des énigmes et utilisez des armes de poing ou à grande portée pour régler vos problèmes de manière un peu plus… radicale. N’oubliez pas de compter vos balles, car si vos bénédictions se font rares, les munitions le sont encore plus. Serez-vous à la hauteur pour découvrir la véritable nature de cet endroit sordide ? Mais plus important encore, parviendrez-vous à rester en vie ?

Mari & Bayu : The Road Home a été annoncé sur Nintendo Switch, et une date de sortie a déjà été confirmée. L’éditeur PID Games et le développeur Skinny Bandit Studios le proposeront sur Switch le 9 mars 2023. Mari & Bayu : The Road Home est officiellement décrit comme une « aventure coopérative en 2D avec des fourmis ». Il est apparu sur PC l’année dernière, mais c’est la première fois que nous entendons parler d’une version Nintendo Switch.

Partez pour un grand périple dans ce jeu d’aventure et de plateforme en coop. Incarnez Mari la fourmi et Bayu la luciole pour résoudre des énigmes, planer dans les airs sur une plume ou chevaucher une sauterelle ! Mari and Bayu: The Road Home est une aventure coopérative en 2D. Aidez Mari, égarée dans le vaste monde, à rentrer chez elle et retrouver son frère Tom. Découvrez comment Bayu, son ami magique, développe la force de retrouver tous les membres de sa famille kidnappés et aide Mari à avoir assez confiance en elle pour rentrer chez elle.

Plongez dans une histoire fascinante et pleine d’émotions, qui raconte comment on peut se sentir perdu et finalement trouver sa voie dans la vie.

Caractéristiques principales

Mini-monde, mais maxi-aventure : résolvez des énigmes, planez dans les airs sur une plume, chevauchez des sauterelles, interagissez avec d’autres insectes et utilisez votre environnement à votre avantage grâce aux pouvoirs de Bayu sur le vent.

Une expérience en solo ou en coop : vous pouvez incarner à la fois Mari et Bayu si vous jouez en solo, ou choisir entre les deux personnages en mode coopératif. Profitez de deux styles de jeu différents, chacun avec ses avantages.

Explorez un univers artistique en 2D impressionant – Mari & Bayu: The Road Home associe des graphismes de haute volée et la magie de son moteur de jeu pour créer un monde plein de vie et réactif qui vous fera passer un moment merveilleux.

Découvrez un environnement riche et unique : incarnez une fourmi et découvrez le monde selon sa perspective. Une simple empreinte de pas humain peut renfermer de grandes aventures et de grands dangers pour un petit insecte. Affrontez des flaques de boue abyssales, des tapettes à mouche, des piles de déchets brûlants ou des monstres impatients de se débarrasser de vous. Découvrez un total de 12 environnements uniques.

Un monde immense (à l’échelle d’une fourmi) vous attend ! Réussirez-vous à rentrer chez vous ?

Le jeu d’aventure et d’action Mayhem in Single Valley sortira sur Nintendo Switch le mois prochain, ont annoncé aujourd’hui l’éditeur tinyBuild et le développeur Fluxscopic. Le lancement du jeu est prévu pour le 2 mars 2023. Dans Mayhem in Single Valley, les joueurs incarnent Jack, qui part en mission pour sauver ses voisins et la faune locale après qu’ils aient été transformés en zombies sans cervelle. Le jeu consiste à chercher des réponses dans des lieux, à résoudre des énigmes et à fouiller pour trouver du butin.

Dans ce jeu d’action et d’aventure au rythme effréné, vous devrez jongler avec les tâches ménagères, des hordes de zombies, des repas de famille et des écureuils radioactifs. Sans oublier qu’il faudra empêcher la fin du monde tout en dissimulant le fait que vous êtes responsable de ce joyeux bazar ! Parfois, on passe une mauvaise journée, puis parfois, on se réveille et, par mégarde, on déclenche l’apocalypse. Faites la connaissance de Jack, un enfant malicieux, qui a une famille frappadingue, un lance-pierre… et une sacrée de dose de malchance. Dans ce jeu d’action-aventure explosif, vous devez repousser des essaims monstrueux farouchement déterminés à anéantir le monde… et revenir à l’heure pour le dîner.

Sauvez le monde et mettez tout en œuvre pour que la ville reste unie – Ce n’est pas simple tous les jours quand on est le seul et unique héros d’une bourgade tranquille. Au fur et à mesure que Single Valley s’effondre, vous découvrirez les secrets de cette ville pas si tranquille que ça. Qu’est-ce qui est le plus terrifiant ? Une histoire familiale cachée, l’étrange vérité au sujet de vos voisins ou un jeu d’aventure qui brise allégrement le quatrième mur ?

Les monstres de l’apocalypse ne sont pas dénués de sentiments – Les créatures que vous rencontrerez dans Single Valley aiment et détestent différentes choses. Et vous vous en rendrez compte si vous prenez le temps de les regarder courir tous azimuts et semer le chaos… Il n’est pas toujours nécessaire d’atomiser chacun des monstres qui se dressent sur votre chemin, vous pouvez utiliser leur comportement contre eux et faire preuve d’inventivité !

Hé, au moins, la fin du monde donne lieu à des énigmes fun à résoudre ! – La réalité de Single Valley est fissurée et se disloque à vue d’œil ! Pour secourir tout un chacun, vous devrez traverser des rivières toxiques sur un radeau, suivre des cours à l’école primaire des fantômes, vous cloner, et même relever des épreuves périlleuses, histoire d’être bien vu par votre père.