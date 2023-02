Nintendo et The Pokemon Company avaient précédemment annoncé qu’une mise à jour importante pour Pokemon Scarlet et Pokemon Violet était prévue pour février, apportant des corrections de bugs et ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Alors que nous ne savons toujours pas quand exactement la mise à jour sortira ce mois-ci, des notes de patch détaillant les ajouts de la mise à jour ont été publiées cette nuit.

L’objectif principal du patch semble tourner autour de la gestion de la boîte à Pokemon, la mise à jour apportant plusieurs changements QoL pour rendre la navigation dans ce menu plus confortable. En outre, une série de corrections de bugs est prévue pour les batailles de raid, ainsi qu’une poignée de corrections pour le système de combat général et d’autres éléments du jeu.

Contrairement à la dernière mise à jour, aucun accent particulier n’est mis sur la résolution des problèmes de performances du jeu, bien que l’on puisse supposer que certains des changements apportés amélioreront également ces performances. Il convient également de noter que d’autres fonctionnalités et corrections de bugs non répertoriées dans ces notes de patch sont prévues avec la mise à jour, il ne s’agit pas non plus de la liste complète des changements.

Voici les notes de patch pour la mise à jour 1.2.0 de Pokemon Scarlet et Pokemon Violet (mal traduites par nos soins) :

Ajustements des fonctionnalités

Des fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées pour les Boîtes Pokémon :

À partir du résumé d’un Pokémon, les joueurs pourront modifier les surnoms, les objets conservés, les titres, ainsi que réorganiser les attaques, faire en sorte que les Pokémon se souviennent des attaques, les oublier et utiliser des CT.

Les joueurs pourront échanger les objets conservés en appuyant sur le bouton Y dans la vue des objets conservés.

Les joueurs pourront sélectionner Toutes les Boîtes lorsqu’ils déplaceront des Pokémon ou des objets dans la vue Partie et Boîtes et dans la vue Objets maintenus.

Dans la vue Équipe de Combat, les Pokémon de vos boîtes qui sont assignés à une Équipe de Combat verront leurs icônes affichées dans une teinte plus sombre si ces Pokémon sont membres de l’Équipe de Combat actuellement affichée.

L’écran Nouvelles s’affichera lorsque vous vous connectez à Internet depuis le menu principal, tout comme lorsque vous vous connectez à Internet depuis le Portail Poké.

Correction de bugs

Batailles de raid de Tera

Un bug qui peut empêcher la jauge de HP d’un Pokémon Tera adverse de refléter correctement les dommages causés par certains coups ou certaines conditions d’état peut se produire dans les Batailles de Raid Tera, entraînant une fluctuation inhabituelle de la jauge de HP du Pokémon Tera. Ce problème sera corrigé.

Un bug provoquant l’évanouissement de tous les Pokémon de votre camp en même temps, bien que leur jauge de HP indique qu’ils ont encore des HP, peut se produire dans les combats de Raid Tera en cristal noir contre des Pokémon avec la Marque la plus puissante. Ceci sera corrigé.

Un bug pouvant temporairement empêcher un joueur de saisir des données dans le jeu peut se produire si un Pokémon Tera effectue certaines actions pendant que le joueur choisit la cible de son coup. Ce problème sera corrigé.

Un bug provoquant une erreur de communication peut survenir lorsqu’une personne se connectant à un Raid Battle Tera voit un Pokémon différent de celui de l’hôte sur son écran. Ceci sera corrigé.

Un bug peut survenir lorsque des joueurs rejoignant un combat raid Tera depuis l’écran de recherche des combats raids Tera sont amenés à un combat raid Tera contre un Pokémon différent de celui qu’ils ont vu affiché. Ce problème sera corrigé.

Un bug entraînant l’absence d’apparition des cristaux de Tera Raid Battle pendant un certain temps peut se produire dans certaines circonstances. Ce problème sera corrigé.

Batailles

Les appariements de type contre des Pokémon qui se sont évanouis n’apparaîtront plus lors de la sélection d’un coup ou d’une cible pendant les combats doubles.

Un Zoroark qui s’est Terastalisé et qui est déguisé en un autre Pokémon via sa Capacité d’Illusion peut être identifié comme un Zoroark en utilisant l’option Vérifier la Cible. Ceci est un bug et sera corrigé.

Un Zoroark qui s’est Terastalisé et qui est déguisé en un autre Pokémon via sa Capacité d’Illusion peut être identifié comme un Zoroark en utilisant l’option Vérifier la Cible. Ceci est un bug et sera corrigé. Lorsqu’un Zoroark a Terastalisé et qu’il est déguisé en un autre Pokémon via sa Capacité d’Illusion, les correspondances de type des coups sont affichées en fonction du type du Pokémon sous lequel Zoroark est déguisé, plutôt que du Type Tera de Zoroark. Ceci est un bug et sera corrigé.

Les statistiques d’un Oyacata avec un Nigirigon dans sa bouche augmentent lorsque Oyacata utilise Ordre Haut, même si le mouvement aurait dû être annulé (par exemple, par un adversaire utilisant Protection). Ceci est un bug et sera corrigé.

Si un Pokémon se Teracristalise après avoir utilisé Lien de Destinée et s’évanouit ensuite, les effets de Lien de Destinée ne s’activeront pas. Ceci est un bug et sera corrigé.

Autre

Nous allons corriger un problème qui peut entraîner la fermeture forcée du jeu à certains endroits. Suite à cette correction, il peut y avoir une réduction du nombre de Pokémon et de personnes affichés dans certaines villes ou dans la nature.

Lorsqu’un Pokémon qui ne fait pas partie du Pokédex de Paldea est obtenu par un échange de liens, il est affiché comme étant enregistré dans le Pokédex de Paldea. Ceci est un bug et sera corrigé.

Certaines actions peuvent faire en sorte que les expressions du personnage principal ne changent pas jusqu’à ce que le jeu soit fermé et rouvert. Ceci sera corrigé.

Un bug s’est produit pour certains joueurs après la saison 1 des batailles classées, où la visite de l’écran des batailles classées immédiatement après le calcul des résultats de la saison a provoqué une erreur de communication juste après que ces joueurs aient reçu leurs récompenses. Suite à cette erreur, les joueurs n’ont pas pu participer à d’autres batailles classées. Ce problème sera corrigé.

Si un joueur a créé plusieurs équipes de combat mais n’utilise pas l’équipe de combat dans le premier emplacement pour ses batailles classées, il se peut qu’il ne reçoive pas le ruban de rang de maître après avoir gagné des batailles classées dans le niveau de balle de maître. Ce problème sera corrigé.

Lorsqu’un Pokémon que vous avez attrapé vous revient d’un autre joueur par le biais d’un échange de liens, il se peut qu’il n’écoute pas vos commandes, conformément à ce qui est écrit dans l’application de profil (« Les Pokémon attrapés au niveau XX ou inférieur écouteront vos commandes »). Ceci sera corrigé.

Un bug empêche le Pokédex d’afficher des entrées supplémentaires (telles que des entrées pour des Pokémon brillants ou des Pokémon reçus par échange surprise de joueurs jouant dans une autre langue) pour des espèces de Pokémon déjà enregistrées dans le Pokédex. Ceci sera corrigé.

Des objets tels que des Poké Balls peuvent être affichés à certains endroits du terrain de manière non intentionnelle. Ceci sera corrigé.

Les passants ne seront plus affichés pendant certaines batailles qui ont lieu dans les villes au cours de l’histoire principale.

D’autres corrections de bugs seront implémentées.

Notes :

Nous prévoyons d’autres fonctionnalités et corrections de bugs qui ne figurent pas dans ces notes de patch. Veuillez revenir ici pour obtenir tous les détails lorsque les données de mise à jour seront distribuées. Le contenu et les détails de la mise à jour sont susceptibles d’être modifiés.