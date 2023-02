Il faut reconnaître que l’univers des jeux vidéo peut s’avérer particulièrement atypique et franchement farfelu… si nous avions imaginé jouer un jour prendre plaisir au contrôle d’un robot aspirateur, nous ne l’aurions probablement pas cru ! Et pourtant… alors certes, il ne s’agit pas là de faire la chasse à la poussière, vous n’y êtes même pas du tout ! Mais il n’empêche qu’il s’agit d’un aspirateur tout de même. Si comme nous, le concept vous séduit déjà, restez avec nous !

Développé par Regular Studio et édité par Thunderful, Togges est, encore (nous vous en proposons beaucoup ces derniers temps !) un petit ovni dans la sphère des jeux vidéo. En effet, s’il repose sur un concept simple, sa démarche reste singulière, à l’image de son univers qui se veut particulièrement riche et coloré. De nombreux ingrédients forts intéressants qui pourraient bien être à l’origine d’une recette réussie pour un jeu sur lequel il convient de se pencher. Attention à ne pas se faire aspirer par la bête tout de même !

« La vie est une aspiration vers l’avenir » (P. Leroux)

L’aventure commence par la rencontre avec la petite Tamba, une technicienne talentueuse qui n’aspire (aha !) qu’à une seule chose : trouver un travail enrichissant et utile, sauver le monde par exemple, voilà qui serait une bonne besogne pour commencer ! Plutôt maline et douée, Tamba est capable de nombreuses manipulations, à commencer par l’aspiration de tout ce qui est à sa portée. Parfois, cela n’a pas grand intérêt par ailleurs… mais là n’est pas son plus bel atout : c’est une véritable manipulatrice de blocs artificiels, les Togges. Rien que cela !

Le jeu s’ouvre sur un tutoriel assez consistant, mais réussi, pour prendre en main la petite Tamba, notre bel aspirateur robot, génératrice de blocs. Portée par les recommandations du président roi du cosmos, Tamba doit rapidement montrer l’étendue de son talent afin de le convaincre de son embauche, valeureuse petite stagiaire qu’elle est alors. Prétexte judicieux pour prendre en main ce drôle d’aspirateur, cette mise en bouche est l’occasion de comprendre les bases du jeu. Des bases qui ne sont malheureusement pas si intuitives que cela de prime abord, mais rassurez-vous, tout s’arrange après quelques minutes.

Tamba évolue au sein de son environnement, tout en restant à l’affût de la moindre amélioration (ou destruction… !) qu’elle serait à même de lui apporter. Pour cela, cette dernière est capable de générer des Togges, des sortes de blocs colorés qui lui serviront de supports dans bien des situations. Néanmoins, certaines précautions sont à prendre : tout d’abord, il convient de relier les Togges. Ces derniers doivent en effet être connectés afin de pouvoir être conçus. En résumé, n’espérez pas arriver au beau milieu du premier monde et débuter la confection de Togges en plein milieu de nulle part.

Un nombre limité de Togges peut être conçu. Néanmoins, sachez que vous aurez une grande marge de manœuvre et serez libre d’avancer, globalement, sereinement. Il sera certes nécessaire d’aspirer à nouveau une partie des Togges afin de pouvoir refaire votre stock, mais cela ne présente guère un grand inconvénient, si ce n’est quelques allers-retours dans le jeu (et de toutes façons, vous le ferez !).

Cette connexion de Togges permet à Tamba d’atteindre de nombreuses plates-formes mais il faudra faire preuve de logique et d’un peu de jugeote pour toutes les atteindre. Pour cela, différents Togges sont disponibles au fil de la partie, avec des capacités propres en fonction de leur couleur. Les bleus, par exemple, peuvent être générés sous l’eau et peuvent même éteindre le feu ! Si le joueur débute avec les Togges rouges, il découvrira rapidement les jaunes (qui peuvent notamment être empilés plus haut que les rouges, mais avec une consommation de blocs plus élevée), puis d’autres couleurs au gré de ses pérégrinations dans les différents univers.

Le nombre de Togges ne sera pas figé, mais véritablement évolutif au fil de la partie. Vivants, ces derniers peuvent mourir (quoique……. peut-être pas tous, mais chuuuuuuut), attention à ne pas les implanter sur des piques ! Ils sont alors aussitôt transformés en pelotes de laine (roooo c’est choupi ça !) mais il reste possible de les faire revenir à la vie grâce à l’aspiration. Aussi, de nombreuses graines sont disséminées (et un peu cachées !) : elles permettent d’augmenter progressivement le nombre de Togges qu’il est possible de générer.

Afin d’aider le président roi du cosmos à détruire le Néant qui s’effondre sur le monde, il convient de rester à l’écoute de ce dernier et d’ingérer un maximum de fruits. Les fruits remplissent un certain nombre de fonctions, toutes plus utiles les unes que les autres. Dans un premier temps, ils sont indispensables pour progresser dans le jeu : en les ingérant (il suffit de générer des Togges par-dessus eux), des Togges étoilés sont ainsi formés. Très utiles, ces Togges un peu magiques deviennent dès lors des points d’ancrage pour la poursuite de l’aventure, en d’autres termes, Tamba peut ainsi reprendre la conception de Togges à partir de là. Très pratique ! Sachez aussi qu’il est nécessaire de récolter un certain nombre de fruits pour débloquer de nouveaux mondes.

Des univers qui ne manquent pas d’inspirations

Dès l’arrivée sur le soft, le joueur comprend rapidement qu’il va devoir faire face à un monde diversifié et pourvu de nombreuses surprises à découvrir. Tandis que le cosmos se dévoile, les univers se débloquent et avec eux, de nouveaux décors et de nouvelles énigmes à découvrir. Puisque oui, au cas où vous ne l’auriez guère compris, Togges est un jeu à la fois d’exploration mais aussi de casse-têtes ! Il faudra sans cesse se creuser les méninges pour parvenir à ses fins.

Les univers variés donnent lieu à des énigmes toutes aussi diverses. Ainsi, il sera nécessaire de faire usage de leviers, de ponts, de passerelles, mais aussi de plantes explosives, de tunnels et de supports divers et variés. Comme le soulignent les développeurs, essayez ! Effectivement, nous ne pouvons qu’appuyer leur recommandation : c’est en essayant toutes sortes de choses que vous parviendrez à déverrouiller de nombreux accès. Le jeu n’est absolument pas punitif et Tamba peut tomber encore et encore sans la moindre conséquence.

Certains défis seront à relever avec plus ou moins de dextérité et de difficultés. Ces derniers apportent une touche d’originalité et accentuent davantage encore le renouvellement du jeu qui ne cesse de surprendre.

S’il peut faire mine d’appartenir au jeu casual pas bien fute-fute, Togges n’en est rien et est doté d’un univers riche avec de nombreux personnages à découvrir, notamment les grands chefs des univers qui seront des alliés de choix pour vaincre le Néant. Assez bavard, chacun y va de sa petite anecdote et de ses petites revendications. Si l’essence même de tout cela manque de profondeur, l’humour reste présent et permet aux joueurs de passer un bon moment au fil des discussions. Nous avons tout particulièrement apprécié les triplés qui se feront un plaisir de récupérer les lettres (des bonus cachés) que vous leur amènerez.

Ces vastes mondes laissent le joueur assez libre de ses mouvements, il pourra dès lors commencer comme il le souhaite et découvrir progressivement toutes les spécificités du niveau. Quelques passages secrets parsèment le parcours, n’hésitez pas à farfouiller un peu partout, y compris dans les espaces les plus improbables ! Souvenez-vous aussi des multiples capacités de Tamba : et si vous faisiez tomber quelques Togges en tombant sur une pile ? Plusieurs solutions sont possibles pour atteindre les objectifs !

L’aventure se montre assez longue pour celles et ceux qui souhaitent accomplir toutes les tâches, récolter tous les fruits, engloutir la moindre parcelle de Néant qui se dresse devant eux… Que vous aimiez le rush, ou simplement prendre votre temps, l’aventure sera quoiqu’il arrive colorée, rappelant l’univers de l’enfance. Par ailleurs, tout cela a même fait écho en nous en nous remémorant le célèbre Tricky Bille de chez Tomy. Oui, le concept n’a rien à voir, mais nous avons eu de nombreux flash devant cette petite Tamba qui souhaite rejoindre n’importe quelle plate-forme par tous les moyens !

« C’est une perfection de n’aspirer point à être parfait » (Fénelon)

Quelques déconvenues restent à souligner, notamment, justement, pour atteindre certaines plates-formes. En effet, si la prise en main initiale (passées les premières minutes pour assimiler le principe…) peut s’avérer assez simple, il est parfois nécessaire de s’y reprendre à plusieurs fois pour faire comprendre à Tamba ce qu’elle doit faire. La précision peut ainsi être imparfaite, ce qui peut agacer, voir frustrer, les joueurs les plus impatients. Pour tous les autres, la possibilité de recommencer encore et encore sans préjudice suffira à leur faire prendre leur mal en patience.

La liberté d’action du joueur peut aussi surprendre… plus d’une fois nous nous sommes retrouvés face à quelques plates-formes mystérieuses (ou autres…) sans trop comprendre ce qu’il convenait de faire. C’est à force de tentatives que le joueur parviendra à ses fins. Gardez votre calme et faites des pauses !

Togges est disponible sur Nintendo Switch via l’eShop au prix de 20 euros environ.

Le connaissez-vous ?

Vous aimez les cubes ? Vous n’en avez jamais assez et en dévorez même à tous les apéritifs sous forme de petits fromages ? Bien. Nous avons un autre titre sous la main à vous faire découvrir : par ici les cubes lovers !

Conclusion 7 /10 Togges va en surprendre plus d'un ! Prendre les commandes d'un robot aspirateur afin d'évoluer dans un environnement très coloré et gorgé de couleurs, tout en le noyant sous un flot continu de blocs magiques, voilà de quoi interloquer la communauté des gamers ! Addictif et globalement bien réalisé, l'aventure met en scène de nombreux casse-têtes dans des univers variés au sein desquels il faudra assurément faire preuve de jugeote pour atteindre tous les objectifs. Non punitif, les plus impatients pourraient bien être agacés par le manque de directives... tous les autres prendront plaisir à découvrir des mondes ouverts et généreux qui regorgent de petites surprises à découvrir. LES PLUS Des niveaux vastes et variés, avec de nombreuses surprises au sein de chacun.

Des niveaux vastes et variés, avec de nombreuses surprises au sein de chacun. Une mise en scène assez mignonne, avec des personnages à découvrir et quelques missions à réaliser.

Une mise en scène assez mignonne, avec des personnages à découvrir et quelques missions à réaliser. Plusieurs Togges à découvrir, avec tous leurs caractéristiques.

Plusieurs Togges à découvrir, avec tous leurs caractéristiques. Frais et coloré !

Frais et coloré ! Traduit en français.

Traduit en français. Une bonne idée initiale qui permet à quiconque de prendre la manette... LES MOINS … mais une jouabilité qui manque parfois de précision.

… mais une jouabilité qui manque parfois de précision. Dites donc les développeurs, vous vous êtes bien cassés la tête pour que nous nous cassions la nôtre n'est-ce pas ? Détail de la note Graphismes 0

Univers sonore 0

Jouabilité 0

Difficulté 0

Originalités et surprises 0