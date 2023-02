Aujourd’hui, l’éditeur Humble Games et le développeur Adam Kareem ont annoncé la date de sortie définitive de Protodroid DeLTA. Le platformer d’action en 3D est prévu pour le 27 avril 2023. Protodroid DeLTA a été initialement annoncé sur Nintendo Switch en 2020. Il était initialement prévu pour l’année suivante, mais un temps de développement supplémentaire a été nécessaire.

Montrez au monde entier le potentiel de l’IA dans Protodroid DeLTA, un jeu de plates-formes d’action en 3D, rapide et fluide, qui se déroule dans un monde solarpunk magnifique et plein d’espoir, avec un casting coloré de personnages à rencontrer et de boss à vaincre. Dans une vision vibrante du futur de la Terre, le Dr Shelton, roboticien de renommée mondiale, a créé l’un des premiers Protodroïdes, un androïde hyper avancé nommé DeLTA, doté d’une intelligence quasi humaine. DeLTA a été créée pour « être le changement » qui montre au monde la promesse de ce que l’IA peut devenir – et elle entreprend donc de prouver à un monde sceptique qu’elle est plus qu’un « simple robot ». Cependant, lorsqu’une bande de Vypers attaque le laboratoire de Shelton, le médecin est contraint d’activer les sous-programmes de combat de DeLTA et de la doter de systèmes d’armes pour se défendre. Après que DeLTA ait réussi à repousser les assaillants, le Dr Shelton lui donne une nouvelle mission : défendre la région contre la menace croissante des Vypers, gagner la confiance et l’affection de la ville, et montrer au monde la véritable promesse de ce que l’IA peut devenir.

Jeu de plateforme dynamique en 3D – Faites appel à l’extraordinaire dextérité et à l’arsenal distinctif de DeLTA pour franchir des étapes difficiles. Sautez et tirez dans un jeu en 3D conçu pour reproduire la sensation de rapidité et de fluidité des classiques en 2D comme Mega Man X.

Découvrez un monde Solarpunk – Voyagez dans une vision magnifique, pleine d’espoir mais non utopique du futur, où l’énergie solaire est la source d’énergie dominante, et où l’humanité et la technologie coexistent avec la nature.

Affrontez les étapes dans n’importe quel ordre – Vous décidez comment et quand affronter les Vypers. Choisissez parmi une variété d’étapes distinctives, combattez des boss pleins de personnalité sur leur propre terrain, et faites vôtres leurs armes uniques.

Des personnages passionnants – Découvrez les origines et les histoires d’un casting diversifié de maîtres Vypers plus grands que nature, de roboticiens rivaux et de camarades Protodroïdes qui opèrent selon un code différent.

Cherchez des améliorations cachées – Améliorez les capacités de DeLTA en cherchant partout des améliorations et des bonus, et maîtrisez de nouvelles techniques de lame en retrouvant votre camarade Protodroïde AnnDROID dans chaque étape.