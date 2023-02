Si Nintendo ne baisse pas souvent les prix de ses jeux, que ce soit de manière permanente ou non, les tiers n’ont absolument aucun problème à le faire si le moment est propice. Capcom a annoncé qu’il baissait définitivement le prix de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Vous pourrez désormais acheter le jeu pour 39,99€ sur Nintendo Switch via l’eShop.

Ride on! Grab Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin for #NintendoSwitch and PC/Steam at a new price of $39.99.

Start your journey today with the demo and transfer your progress over to the full game. https://t.co/32g8wIYkLx pic.twitter.com/A3spkMb3OS

— Capcom USA (@CapcomUSA_) February 17, 2023