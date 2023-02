L’année dernière, Square Enix surprit ses fans avec l’annonce et la sortie de Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition sur toutes les plate-formes dont la Nintendo Switch. Si la mode est au portage HD paresseux à des tarifs abusifs, l’éditeur changea pour une fois d’approche avec une offre généreuses qui a participé à un bel écho sur ce retour de Chrono Cross à travers le monde entier. Nous avions ainsi un remaster HD avec quelques options de confort, le récit Radical Dreamers inclus et surtout l’entièreté de la chose traduite en plusieurs langues dont le Français au tarif imbattable de 20 euros. Nous avions testé la version Nintendo Switch et nous vous laissons retrouver le test ici. Presque 1 an après, les développeurs postent un nouveau message sur Twitter et propose une mise à jour de leur jeu afin d’apporter quelques correctifs, quelques changements et une amélioration technique. Peut être le meilleur moment pour vous d’acheter le jeu et/ou de le lancer!

We’re launching an update for Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition. pic.twitter.com/pMxwcuoxzN — Chrono Cross (@chronogame) February 20, 2023