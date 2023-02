Retournez à l’Académie royale de magie dans cette aventure de RPG cozy.

Pour célébrer le 25ème anniversaire de la série de jeux Atelier, KOEI TECMO Europe et le développeur GUST Studios ont révélé un retour aux sources avec Atelier Marie Remake : L’Alchimiste de Salbourg. Cette version réimaginée du titre classique comprend des graphismes entièrement nouveaux ainsi qu’une multitude de nouveaux éléments pour améliorer l’expérience de jeu. Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg est actuellement en développement et sera disponible en version numérique le 13 juillet 2023 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et Windows PC via Steam®.

Dans Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg, les joueurs retrouvent Marie, une élève en difficulté à l’Académie royale de magie, dont le professeur lui offre un atelier d’alchimie pour son prochain examen de fin d’études. Le but ultime de Marie est de créer en cinq ans un objet qui satisfera son professeur, mais pour y parvenir, elle devra améliorer ses compétences en alchimie, rassembler des matériaux et gagner de l’argent pour acheter des livres de référence et des outils, ainsi qu’engager des aventuriers. C’est au joueur de décider par où commencer, car il pourra naviguer à son propre rythme dans cette aventure insouciante, avec pour objectif ultime d’être diplômé de l’académie.

De tout nouveaux graphismes illuminent l’écran en utilisant des techniques modernes pour donner vie à Marie et ses amis. Les photos des personnages et des événements sont nouvellement illustrées, et les animations 2D des photos des personnages sont nouvellement implémentées. De nouveaux modèles de personnages et de scènes en 3D ont également été ajoutés à ce remake, ainsi que de jolis modèles de personnages de style « chibi » que les joueurs découvriront en explorant le monde.

En outre, cette histoire originale de la série Atelier conserve non seulement la jouabilité simple et très flexible du jeu original, mais le tutoriel et les conseils pour se déplacer en ville et collecter des objets ont été étendus et modifiés, afin de rendre le remake encore plus confortable et facile à jouer. Cela inclut l’amélioration des commandes et du gameplay des mini-jeux, ainsi que des ajustements d’équilibre et une amélioration du confort et de la présentation des synthèses et des batailles.

De nombreux nouveaux éléments ont été ajoutés pour les fans de la version originale ainsi que pour les nouveaux venus dans la série Atelier. En mode illimité, les joueurs peuvent désormais prendre leur temps sans être obligés d’obtenir leur diplôme en cinq ans, ce qui est avantageux pour ceux qui veulent profiter d’une vie d’atelier relaxante sans être poussés par les délais. Des événements sociaux supplémentaires ont été ajoutés, permettant aux joueurs d’interagir avec les personnages principaux, découvrant de nouveaux aspects et charmes qui n’étaient pas inclus dans le jeu original. Les « Tâches du professeur Ingrid », toujours utiles, ont également été ajoutées. Ces tâches servent de guide, car la question « que dois-je faire ensuite » peut être résolue immédiatement, une caractéristique unique pour les RPG avec ce haut degré de liberté.

KOEI TECMO Europe a annoncé qu’un Atelier Marie Remake spécial : The Alchemist of Salburg sera disponible au lancement. L’édition Digital Deluxe comprend tout le contenu et les DLC du jeu de base ainsi que le jeu complet original « Atelier Marie Plus », un pack de BGM supplémentaire et le set de costumes « Another Look ».