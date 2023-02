Les développeurs japonais enchainent les teaser et annonces. Après NIS avec le teaser puis annonce de Xicatrice que vous pouvez retrouver sur cet article, c’est au tour du studio japonais Furyu d’ouvrir son site teaser et son compte Twitter dédié à CRYMACHINA déjà prévu sur plusieurs consoles dont la Nintendo Switch. Le compte à rebours est déjà lancé et l’annonce officielle semble prévu pour le 1er Mars 2023. Pour rappel, Furyu est le studio derrière la série The Caligula Effect ou de nouvelles IP du JRPG telles que The Alliance Alive et Monark parmi bien d’autres. Soulignons également que si la plupart des jeux du studio Furyu sont localisés, la traduction française n’a jamais été de la partie à ce jour. La surprise serait un changement à ce niveau concernant ce nouveau jeu à venir.

