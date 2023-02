C’était dans l’air du temps, c’est désormais confirmé. Nintendo a fait savoir officiellement qu’il ne participera pas à l’E3 2023. De plus, une déclaration officielle a été publiée.

« Nous abordons notre participation à tout événement au cas par cas et nous envisageons toujours différentes façons de nous engager avec nos fans. Comme le salon E3 de cette année n’entrait pas dans nos plans, nous avons pris la décision de ne pas y participer. Toutefois, nous avons toujours été et nous restons un fervent partisan de l’ESA et de l’E3 ».

Cela n’empêchera pas Nintendo de sortir un Nintendo Direct sur la période si c’est prévu.