Découvrez Friede et son partenaire, Capitaine Pikachu, dans la nouvelle aventure animée Pokémon

Londres, Royaume-Uni, le 24 février 2023. Aujourd’hui, le groupe The Pokémon Company a révélé un nouveau personnage appelé Friede et son partenaire Pokémon, Capitaine Pikachu, qui seront mis en vedette dans la nouvelle série animée Pokémon qui sortira partout dans le monde à partir de 2023.

Friede, un Professeur Pokémon, et Capitaine Pikachu viendront en aide aux deux protagonistes, Liko de la région de Paldea et Rhod de la région de Kanto. Ils vivront des aventures extraordinaires dans le monde des Pokémon, alors qu’ils tenteront de percer le mystère du pendentif de Liko et de la Poké Ball de Rhod.

« Le monde des Pokémon s’élargit et évolue, et les fans pourront embarquer dans un voyage rempli d’actions, d’aventures et d’amitié au travers du regard de nouveaux personnages tels que Friede et Capitaine Pikachu lorsque la nouvelle série fera ses débuts cette année » a déclaré Taito Okiura, vice-président du marketing chez The Pokémon Company International. « Depuis 27 ans, Pikachu représente la franchise Pokémon, et nous avons hâte de voir ce Pokémon adoré continuer d’avoir une présence significative dans la série animée et de rester l’emblème de la marque. »