Ubisoft a communiqué une date de sortie définitive pour la première vague du season pass de Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, qui s’intitule Tower of Doooom. Le contenu sera disponible le 2 mars 2023.

La date de sortie de Tower of Doooom était initialement prévue pour début 2023. Dans ce DLC, Madame Bwahstrella demande à Mario, Peach lapin et leurs amis de nettoyer sa tour multidimensionnelle et de sauver leur vieil ami Spawny. Un nouveau mode de jeu de combat sera ajouté, dans lequel les joueurs devront affronter des batailles hautement stratégiques tout en se frayant un chemin jusqu’au sommet de la tour.

Will you be up to the challenge of #MarioRabbids Sparks of Hope #TowerOfDoooom? 🌀 pic.twitter.com/JYM0S52At6 — Ubisoft (@Ubisoft) February 23, 2023

N’oubliez pas qu’il reste encore deux vagues du season pass de Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope à venir. Dans le deuxième DLC, qui est prévu pour le milieu de l’année, il y aura un nouvel ennemi à combattre sur une nouvelle planète. Le troisième DLC mettra en scène Rayman, invité surprise, ainsi que Lapin Peach et Lapin Mario dans une nouvelle aventure. Tous les DLC de Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope peuvent être obtenus via le season pass. Les deuxième et troisième DLC seront vendus séparément – pas le premier.