Annoncé même avant la sortie du jeu, The Legend of Zelda : Breath of the Wild a eu une expansion grâce à du contenu téléchargeable via un season pass, ce qui signifie probablement que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom risque d’avoir le même sort.

Nintendo ne l’a pas encore confirmé, mais le site officiel du jeu a peut-être déjà lâché une confirmation.

Le site officiel de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom contient un texte en bas de page qui semble confirmer la présence d’un contenu téléchargeable pour le jeu. En particulier, le texte en petits caractères comporte une section marquée de deux astérisques qui indique « la version complète du jeu est requise pour utiliser le DLC ». Les astérisques désignent une section du site ci-dessus où le DLC est abordé… ou du moins devrait l’être…

En effet, alors que d’autres parties du site sont effectivement marquées d’astérisques et expliquées en petits caractères, il est impossible de trouver un texte de présentation comportant deux astérisques pour le moment. Encore une fois, il est très probable que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom aura aussi au moins un DLC et ce fameux texte sur le site officiel est la confirmation la plus probable que nous ayons des informations rapidement à ce sujet, mais rien n’est officiel pour le moment.