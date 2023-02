Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Amnesia: Collection – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Arcade Paradise – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Ashen – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Attack on Titan 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Bulletstorm – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Burnout Paradise Remastered – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Catan – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base: $21.99)

– Circus Electrique – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Cotton 100% – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Cotton Fantasy – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Crysis 2 Remastered – $16.49 (prix de base: $29.99)

– Crysis 3 Remastered – $16.49 (prix de base: $29.99)

– Cuphead – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Darksiders Genesis – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Darksiders II Deathinitive Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Darksiders III – $21.99 (prix de base: $39.99)

– Darksiders Warmastered Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Destroy All Humans – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Divinity: Original Sin 2 – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Donut County – $3.79 (prix de base: $12.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Duke Nukem 3D – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Eldest Souls – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Fe – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Figment – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Ghostbusters: The Video Game Remastered – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Goat Simulator: The GOATY – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Golf Story – $6.99 (prix de base: $14.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Hob – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Hotshot Racing – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Hot Wheels Unleashed – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Katamari Damacy Reroll – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Kentucky Route Zero – $14.99 (prix de base: $24.99)

– LEGO Bricktales – $23.99 (prix de base: $29.99)

– Little Nightmares – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Lost in Random – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Monster Rancher 1 & 2 DX – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base: $24.99)

– MudRunner: American Wilds – $7.49 (prix de base: $24.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $14.99 (prix de base: $59.99)

– My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Namco Museum – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Narita Boy – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Neverwinter Nights – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $9.99 (prix de base: $49.99)

– NieR: Automata – $29.99 (prix de base: $39.99)

– No Man’s Sky – $44.99 (prix de base: $59.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $5.99 (prix de base: $39.99)

– One Piece: Unlimited World Red – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked Special Edition – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Panorama Cotton – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Pillars of Eternity – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Planescape: Torment and Icewind Dale – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Portal: Companion Collection – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Pumpkin Jack – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Redout 2 Deluxe Edition – $22.49 (prix de base: $44.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base: $16.49)

– Risk of Rain 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Roki – $5.59 (prix de base: $19.99)

– RWBY: Grimm Eclipse – $7.49 (prix de base: $29.99)

– SEGA Genesis Classics – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $23.99 (prix de base: $59.99)

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Stardew Valley – $7.49 (prix de base: $14.99) – be quick on this one, ends at 2 AM ET on February 27

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Heritage Pack – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Star Wars Pinball – $14.99 (prix de base: $29.99)

– SteamWorld Dig 2 – $6.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heist – $4.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Quest – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Stick it to the Man – $2.39 (prix de base: $11.99)

– Tails of Iron – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Telling Lies – $4.99 (prix de base: $19.99)

– The Gardens Between – $3.59 (prix de base: $19.99)

– The Last Campfire – $2.99 (prix de base: $14.99)

– The Lord of the Rings: Adventure Card Game – $9.99 (prix de base: $19.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base: $49.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base: $39.99)

– Torchlight II – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Torchlight III – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Trine: Ultimate Collection – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Turrican Flashback – $11.99 (prix de base: $29.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base: $19.99)

– World War Z – $25.99 (prix de base: $39.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Wreckfest – $@9.99 (prix de base: $39.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $4.49 (prix de base: $29.99)