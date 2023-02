Les informations officielles sur les prochains DLC Pokemon Ecarlate et Pokemon Violet sont ici. Maintenant, place aux rumeurs…

Car oui, la machine à rumeurs de la nouvelle Nintendo Switch Pro super truc machin est à nouveau en marche. Un nouveau leaker a affirmé qu’un nouveau modèle sortira en même temps que le deuxième DLC de Pokemon Écarlate et Pokémon Violet – autrement connu sous le nom Volume 2 : Le Disque Indigo.

Cette information provient d’un utilisateur de 4chan, ce que nous rejetterions comme source fiable habituellement, mais cette personne semble avoir au moins quelques connaissances d’initiés. Un message a été posté sur le site vendredi dernier, quelques jours avant la diffusion de la nouvelle émission Pokemon Presents et la révélation du DLC. Cet utilisateur, qui dit être un programmeur travaillant pour une société externe sur le développement du jeu, a dévoile à peu près tout ce qui était dans la diffusion d’hier, entre les noms des DLC, les nouveaux Pokemon, et plus encore.

La dernière ligne du post est ce qui est le plus intéressant ici. L’utilisateur affirme : « Nous travaillons sur un patch d’amélioration graphique pour les nouveaux modèles de Nintendo Switch qui sera publié en même temps que le DLC2. »

L’anglais n’est pas la langue maternelle de cette personne, cependant, si l’on en croit le post, nous devrions voir une sorte de nouvelle console Nintendo Switch d’ici le lancement du Volume 2 : Le Disque Indigo. Ce DLC a été daté pour l’hiver 2023 dans l’événement Pokemon Presents, bien qu’il ait une fenêtre de sortie provisoire en avril 2024 sur l’eShop.

Il est possible que l’utilisateur de 4chan ait eu connaissance du DLC, mais qu’il ait ajouté l’information sur une nouvelle Switch juste pour le plaisir. Il n’y a malheureusement aucun moyen de vérifier.