Île de Yoshi, Bousculade à Bangkok, Virée à Amsterdam, et beaucoup d’autres circuits à découvrir le 9 mars dans cette nouvelle vague de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels

02 mars 2023 – Dès le 9 mars, huit nouveaux circuits sont proposés aux pilotes de Mario Kart 8 Deluxe, avec le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch. Cette vague 4 comprend un circuit inédit nommé Île de Yoshi et vous fera voyager du côté de la Thaïlande avec Bousculade à Bangkok, de la Hollande avec Virée à Amsterdam et propose une Poursuite à Singapour. Un tout nouveau personnage s’invite également pour foncer sur les pistes.Il s’agit de l’illustre Birdo provenant initialement du jeu Super Mario bros 2. Visionnez sans plus attendre la bande-annonce de présentation de la vague 4 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe.

La vague 4 comprend les Coupes fruit et boomerang :

Coupe fruit

Virée à Amsterdam – Mario Kart Tour (Mobile)

Riverside Parc – Mario Kart Super Circuit (Game Boy Advance)

Pic DK – Mario Kart Wii (Wii)

Île de Yoshi – Nouveau

Coupe boomerang

Bousculade à Bangkok – Mario Kart Tour (Mobile)

Circuit Mario – Mario Kart DS (Nintendo DS)

Stade Waluigi – Mario Kart Double Dash (Nintendo GameCube)

Poursuite à Singapour – Mario Kart Tour (Mobile)

La vague 4 vient s’ajouter aux 3 vagues précédentes portant à 80 le nombre de circuits disponibles sur Mario Kart 8 Deluxe ! 16 autres circuits restent encore à découvrir, au fil de leur lancement d’ici à la fin de l’année 2023.

Joueuses et joueurs peuvent profiter du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sans coût supplémentaire*** grâce à un abonnement payant au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ou en l’achetant séparément sur le Nintendo eShop ou sur le My Nintendo Store.

A vos marques, prêts, partez ! La vague 4 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe est disponible sur Nintendo Switch dès le 9 mars prochain.

* Les Vagues de circuits ne peuvent être achetées individuellement. Un exemplaire de Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch est requis pour utiliser les contenus du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe. Une mise à jour logicielle est requise. Une connexion Internet haut débit est nécessaire pour télécharger les mises à jour logicielles. La création et l’association d’un compte Nintendo, ainsi que l’acceptation du contrat relatif au compte Nintendo et de la politique de confidentialité sont requises. Découvrez comment mettre à jour un logiciel.

** Abonnement au Nintendo Switch Online (vendu séparément) et Compte Nintendo requis pour les parties en ligne. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Accès Internet requis pour les parties en ligne. Termes et conditions s’appliquent. Plus d’informations sur la page des conditions d’achat et d’abonnement.

*** Abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel requis pour accéder aux DLC sans coût supplémentaire.