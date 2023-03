Près d’un an après ses débuts au Japon, Metal Dogs commence à sortir en Occident sans crier garde.

Les Européens peuvent se procurer le jeu dès maintenant (juste ici). Le lancement en Amérique du Nord est légèrement en retard, mais il sera prêt le 8 mars 2023. Metal Dogs est distribué en numérique sur Switch via l’eShop. Metal Dogs, un jeu d’action de type shoot’em up, est un spin-off de la franchise Metal Max.

Les personnages principaux sont cette fois trois « chiens ». « METAL DOGS » est un jeu d’action unique en son genre dans lequel des chiens mignons courent dans des espaces restreints et tirent sur des armes robustes sur leur dos. En tant que premier travail dérivé de la série de chars, de chiens et de RPG humains « METAL MAX » du 30e anniversaire, le familier Shiba Inu « Pochi » qui aide les humains dans la série habituelle et les chiens de combat sont sélectionnés comme personnages principaux. ! Un jeu d’action de tir décontracté que même les non-fans peuvent apprécier ! ! La scène est « Aokigahara Heaven Hill », une ancienne base humaine au pied du mont Fuji. L’aventure des chiens commence dans cette terre qui a été transformée en ruines au bord de l’anéantissement à cause de l’invasion de monstres. Héritant de la tradition des séries « Cannon », « Machine Gun » et « S-E (Special Equipment) », utilisez une grande variété de 3 types d’armes et repoussez les monstres !