Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Norn9: Var Commons – 6.8GB

Remnant: From the Ashes – 6.7GB

Record of Agarest War – 6.0GB

Peppa Pig: World Adventures – 5.8GB

Omen of Sorrow – 4.2GB

Mari And Bayu: The Road Home – 3.4GB

The Last Worker – 2.9GB

The Last Spell – 2.0GB

Subway Midnight – 2.0GB

Chippy&Noppo – 1.8GB

Flashout 3 – 1.6GB

Why I was Born – 1.3GB

Zapling Bygone – 1.2GB

Life of Delta – 1.2GB

Tanky Tanks 2 – 853MB

Package Rush – 735MB

Vernal Edge – 695MB

Puss in Boots: Interactive Book – 644MB

Antigravity Racing – 643MB

FurryFury: Smash & Roll – 609MB

Titanium Hound – 600MB

Island Cities – 386MB

Post Void – 260MB

Escaping a Fireworks Factory: Nyanzou&Kumakichi – Escape Game – 220MB

Off The Tracks – 211MB

Mythology Waifus Mahjong – 205MB

Mystic Gate – 148MB

Terminal Velocity: Boosted Edition – 146MB

Tricky Thief – 131MB

Super Ninja Miner – 128MB

Nono Adventure – 124MB

EvilUP – 117MB

Tents and Trees – 73MB