Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Arcade Paradise – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Attack on Titan 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Blazing Chrome – $6.79 (prix de base: $16.99)

– Blue Fire – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Bulletstorm – $7.49 (prix de base: $29.99)

– BurgerTime Party – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Catan – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Corpse Party: Blood Drive – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Cozy Grove – $8.87 (prix de base: $14.99)

– Creaks – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Crysis 2 Remastered – $16.49 (prix de base: $29.99)

– Crysis 3 Remastered – $16.49 (prix de base: $29.99)

– Darksiders Genesis – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Darksiders II Deathinitive Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Darksiders III – $21.99 (prix de base: $39.99)

– Darksiders Warmastered Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Deadcraft – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Dex – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Duke Nukem 3D – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Eldest Souls – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Figment – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Flashback – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Freedom Planet – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Gal Gun 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Gal Gun Returns – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Gal Metal – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Ghostbusters: The Video Game Remastered – $14.99 (prix de base: $29.99)

– GOAT Simulator – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Happy Game – $7.22 (prix de base: $13.13)

– Hatsune Miku: Connecting Puzzle Tamagotori – $8.54 (prix de base: $14.00)

– Hatsune Miku: Jigsaw Puzzle – $8.54 (prix de base: $14.00)

– Hatsune Miku: Logic Paint S – $8.54 (prix de base: $14.00)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Hello Neighbor Hide and Seek – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Hellpoint – $13.99 (prix de base: $34.99)

– Heroland – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Hob – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Horizon Chase Turbo – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Kunai – $6.79 (prix de base: $16.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – $11.24 (prix de base: $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $19.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $9.74 (prix de base: $14.99)

– Manticore: Galaxy on Fire – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Metal Unit – $3.99 (prix de base: $15.99)

– Metro 2033 Redux – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Metro: Last Light Redux – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base: $14.99)

– MudRunner: American Wilds – $7.49 (prix de base: $24.99)

– No Man’s Sky – $44.99 (prix de base: $59.99)

– No More Heroes – $14.99 (prix de base: $19.99)

– No More Heroes 2 – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Pang Adventures – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Phantom Breaker: Omnia – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Pillars of Eternity – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Planescape: Torment and Icewind Dale – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Postal Redux – $3.49 (prix de base: $9.99)

– Project Highrise – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base: $16.49)

– Risk of Rain 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Riverbond – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Road 96 – $5.98 (prix de base: $19.96)

– Roki – $5.59 (prix de base: $19.99)

– Rune Factory 4 Special – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Rune Factory 5 – $29.99 (prix de base: $49.99)

– RWBY: Grimm Eclipse – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Saints Row: The Third – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Saints Row IV – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Sakuna: Of Rice and Ruin – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Salt and Sanctuary – $4.49 (prix de base: $17.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Secret Neighbor – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Senran Kagura Peach Ball – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Senran Kagura Reflexions – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Severed Steel – $11.24 (prix de base: $24.99)

– Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Sine Mora EX – $5.99 (prix de base: $29.99)

– SkateBIRD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Slime-san – $2.99 (prix de base: $11.99)

– SnowRunner – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Soundfall – $11.99 (prix de base: $29.99)

– SpeedRunners – $3.74 (prix de base: $14.99)

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $9.74 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords – $9.74 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Star Wars Jedi Knights: Jedi Academy – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Star Wars Pinball – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Steel Assault – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Tails of Iron – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Teenage Mutant Turtles: Shredder’s Revenge – $19.99 (prix de base: $24.99)

– The Gardens Between – $3.59 (prix de base: $19.99)

– The Last Campfire – $2.99 (prix de base: $14.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Tinykin – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Torchlight II – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Totally Reliable Delivery Service – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Trash Sailors – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Trine: Ultimate Collection – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Truberbrook – $3.59 (prix de base: $29.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Turrican Flashback – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Underhero – $4.24 (prix de base: $16.99)

– Valfaris – $6.24 (prix de base: $24.99)

– WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Windbound – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Windjammers – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Windjammers 2 – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $7.99 (prix de base: $19.99)

– World War Z – $25.99 (prix de base: $39.99)

– Ys Origin – $7.99 (prix de base: $19.99)