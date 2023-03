Le jeu d’action et de plateforme Grim Guardians : Demon Purge a été lancé sur Nintendo Switch le 23 février 2023 (notre test ici) partout dans le monde, une démo est même disponible sur l’eShop. Cependant, depuis, il semble ne plus être disponible sur l’eShop US de la console hyrbide. Il n’apparaît pas dans les résultats de recherche de l’eShop, et tenter de consulter sa page de magasin en ligne aboutit à une erreur.

Actuellement, le jeu est toujours disponible via les boutiques en ligne japonaise et européenne, ainsi que sur Steam et d’autres plateformes. Ce problème ne semble affecter que la version nord-américaine du jeu sur l’eShop de la Switch. Cela n’affectera pas non plus les personnes qui ont déjà acheté et téléchargé le titre. Aucune explication n’a été donnée quant à l’absence du jeu, que ce soit chez Nintendo ou chez l’éditeur Inti Creates. Espérons que le problème sera résolu rapidement et que Grim Guardians : Demon Purge sera bientôt à nouveau disponible à l’achat.