Microsoft s’est exprimé sur ses projets concernant Call of Duty sur Nintendo Switch, et s’est dit confiant de pouvoir faire tourner la franchise en natif sur la console leader du marché.

Pour mémoire, Microsoft espère conclure l’acquisition d’Activision Blizzard d’ici peu. Toutefois, les choses ne se sont pas déroulées sans heurts en raison des inquiétudes suscitées par la fusion. Microsoft s’efforce continuellement de prouver son bien-fondé et a récemment cherché à rassurer sur le support multiplateforme en concluant un accord pour que les jeux Call of Duty soient disponibles sur les consoles Nintendo pendant les dix prochaines années – accord qui vient d’être finalisé (voir ici). La Competition and Markets Authority, l’autorité britannique de régulation de la concurrence, a publié ses conclusions et Microsoft a réagi. Il y est notamment question de Call of Duty sur Nintendo Switch. Plutôt que d’opter pour le cloud, Microsoft pense pouvoir porter Call of Duty sur la console hyrbide – non seulement Warzone, mais aussi les jeux à prix plein. Pour le prouver, Microsoft et Activision ont cité d’autres gros jeux comme Apex Legends, Doom Eternal, Fortnite et Crysis 3 considérés comme des portages plutôt réussis.

CoD comprend à la fois le titre free-to-play Warzone et des versions buy-to-play. Le moteur de jeu qui alimente Warzone est mature et a été optimisé pour fonctionner sur un large éventail de dispositifs matériels (allant de la console Xbox One sortie en 2015 jusqu’à la Xbox Series X). Warzone est compatible avec le matériel PC doté de cartes GPU dont la sortie remonte à 2015 (c’est-à-dire avant la sortie de la Nintendo Switch en 2017).

L’équipe de développement d’Activision optimise depuis longtemps les performances des jeux en fonction des capacités matérielles disponibles. Les parties sont convaincues qu’en plus de Warzone, les titres CoD buy-to-play (par exemple, CoD : Modern Warfare 2) peuvent être optimisés pour fonctionner sur la Nintendo Switch en temps opportun en utilisant des techniques standard qui ont été utilisées pour amener des jeux tels que Apex Legends, DOOM Eternal, Fortnite et Crysis 3 sur la Switch. Activision estime que cela pourrait se faire dans un délai d’environ (non précisé) mois.

Les documents internes d’Activision font état des limites techniques de la console Nintendo Switch. Par exemple, un document d’Activision note dans une évaluation préliminaire que, pour produire un titre CoD sur la Nintendo Switch, le jeu CoD aurait besoin de (non spécifié) (alors que la plupart des titres CoD actuels nécessitent de 125 à 175 Go de stockage sur console ou PC). Le document fait également référence au (non spécifié) d’Apex Legends. Un autre document d’Activision analysant les studios potentiels (non spécifié) CoD évalue le travail supplémentaire requis et note des problèmes techniques dans d’autres jeux.

Nous avons également constaté que les grands jeux de tir ne fonctionnent pas aussi bien sur les consoles Nintendo en raison de leur différenciation technique. Un tiers a fait valoir que les jeux de tir à forte intensité graphique peuvent souvent être ciblés à l’origine sur PlayStation et Xbox en raison des caractéristiques spécifiques des performances de leur console, et que le portage sur la Nintendo Switch peut nécessiter un investissement financier et des compromis sur la qualité graphique, ou l’utilisation de solutions de cloud-gaming.

Les points de vue des éditeurs ont de même indiqué que le développement d’un jeu pour la Switch est une tâche sensiblement différente par rapport à ce qui se fait pour la Xbox et la PS en raison de ses différences techniques. Un éditeur a déclaré qu’il avait rencontré des difficultés techniques pour porter un jeu sur Nintendo Switch, mais aucune difficulté pour porter le même jeu sur Xbox ou PlayStation. L’éditeur a noté que les graphiques et le stockage limités de la Switch sont des limitations techniques qui affectent la performance des jeux compétitifs plus que celle du ou des jeux portés sur Xbox ou PlayStation. Un autre éditeur a déclaré que plusieurs de ses jeux ne sont pas disponibles sur Nintendo car les capacités de cette dernière sont différentes de celles de la PlayStation et de la Xbox.

Cependant, nous considérons que les éléments ci-dessus montrent que, par rapport à la Xbox et à la PlayStation, la Nintendo Switch (i) n’offre pas actuellement la même suite de jeux graphiquement intensifs que la PlayStation et la Xbox (à l’exception de quelques jeux tels que Fortnite et Apex Legends), (ii) pourrait ne pas être en mesure d’offrir certains jeux multijoueurs graphiquement intensifs (tels que les jeux d’argent), (iii) pourrait ne pas être en mesure d’offrir certains jeux d’argent (tels que les jeux d’argent). jeux multijoueurs à forte intensité graphique (tels que CoD), et (iii) n’offre pas une expérience utilisateur similaire (par exemple, en termes de stockage, de graphisme et de vitesse de défilement).