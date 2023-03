Aujourd’hui s’est tenu le Level5Vision, qui est l’équivalent d’un Nintendo Direct pour le studio Level 5 (les créateurs d’Inazuma Eleven et du Professeur Layton pour les gens qui ne le savent pas) !

Au cours de cette présentation, nous avons pu en savoir plus sur pas mal de jeux et on vous en a fait un condensé ! On a eu la chance d’avoir beaucoup d’infos sur Decapolice, qui s’avère être une très bonne surprise, que ce soit au niveau du gameplay et du chara-design ! Il se déroule dans la métropole de Broadstone, et l’on incarnera Harvard Marks, un détective qui lutte contre le crime !

Nous avons eu aussi l’annonce d’un nouveau Fantasy life, intitulé Fantasy Life i : The Girl who steals time qui sera une toute nouvelle aventure qui reprendra les mêmes mécaniques que l’épisode 3DS !

Egalement Megaton Musashi Wired, un hack and slash de mecha qui va enfin sortir en dehors du Japon ! Et qui comprendra des persos spéciaux comme Goldorak par exemple !

Disponible avec cross-play ! Vous pouvez même jouer avec des amis sur d’autres plateformes ! Megaton Musashi: Wired proposera un mode multijoueur en ligne pour Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam ! Essayez Colosseum Battle et éliminez des ennemis massifs en équipe ou combattez d’autres joueurs dans des affrontements 3 contre 3 ! Tout le monde peut profiter ensemble de l’action robotique unique de Musashi ! De nouveaux robots collaboratifs entreront en lice pour rejoindre les rangs légendaires de Mazinger Z et Getter Robot ! Attendez-vous à UFO Robot Grendizer, COMBATTLER V et VOLTES V !

Les deux évènements principaux de cette diffusion :

Plus d’infos sur le prochain Professeur Layton :

Intitulé Professeur Layton et le nouveau monde à vapeur, il se déroulera un an après le Professeur Layton et le destin perdu qui était sorti à l’époque sur DS et qui nous fera réunir notre professeur Layton préféré ainsi que Luke !

Et pour finir un nouveau épisode de la série Inazuma Eleven intitulé Victory road !

Jouez avec votre équipe de 5 joueurs et atteignez le sommet du football ! Le jeu sera aussi jouable en ligne et vous aurez aussi un mode chronique dans lequel vous referez des matchs des précédents jeux et de l’anime !Vous aurez le choix parmi 4500 joueurs pour faire votre équipe !

Si jamais la vidéo est toujours disponible sur Youtube !