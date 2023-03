La réédition tant attendue de ce classique du jeu d’horreur est enfin disponible en Occident !

Hertfordshire, 9 mars 2023 – KOEI TECMO Europe est heureux d’annoncer que PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire, l’un des titres les plus réclamés en remasters de son catalogue depuis la sortie exclusive du jeu original en 2008 sur Nintendo Wii® au Japon, est désormais jouable pour la première fois en Occident. Ce classique du jeu d’horreur est disponible au format numérique sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC Windows via Steam®.

PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire débute une décennie après la mystérieuse disparition de cinq fillettes lors d’un festival du clair de lune sur l’ile de Rogetsu, située au sud du Japon. Bien qu’elles soient sauvées, elles avaient perdu tout souvenir des événements. Dix ans plus tard, deux des jeunes sont mortes et les trois adolescentes restantes, Ruka Minazuki, Misaki Aso et Madoka Tsukimori, retournent sur l’ile dans l’espoir de résoudre le mystère de la mort de leurs amies et tenter de retrouver leurs souvenirs perdus.

Lors de leur exploration des manoirs au style occidental et des hôpitaux abandonnés de l’ile de Rogetsu, les joueurs ne pourront compter que sur le clair de lune et leur lampe torche pour trouver des indices et faire avancer l’histoire en interagissant avec les objets et les lieux attirant leur attention. Les joueurs devront également repousser les esprits vengeurs qui tenteront de les empêcher de faire la lumière sur la vérité, pour cela ils pourront compter sur un classique de la franchise PROJECT ZERO, la Camera Obscura. Cet appareil photo spécial peut être utilisé pour repousser et capturer les spectres d’un simple cliché. Au cours de leur progression, les joueurs pourront également utiliser la Torche Spirituelle, un dispositif exceptionnel utilisant la lumière de la lune renfermée dans une pierre spirituelle pour dompter les esprits.

La version remasterisée de ce classique du jeu d’horreur intègre plusieurs nouveautés telles qu’un nouveau mode photo et différentes tenues pour chaque personnage, incluant les tenues du jeu original et de nouveaux costumes. PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire propose également des graphismes améliorés, des cinématiques et modèles de personnages retravaillés ainsi qu’un meilleur rendu des ombres et lumières afin d’offrir une expérience d’horreur plus réaliste.

En plus de l’Édition Standard, une Édition Numérique Deluxe est disponible. Elle comprend la version standard du jeu ainsi que l’ensemble « Tenues de soirée de l’île de Rogetsu »*, un Artbook numérique et la bande-originale. Une mise à niveau vers l’Édition Numérique Deluxe proposant le même contenu mais sans le jeu de base est également disponible.

Tous les joueurs qui achèteront PROJECT ZERO: Le Masque de l’Éclipse Lunaire avant le 22 mars 2023 recevront en bonus d’achat anticipé la tenue exclusive de Ruka « Tenue de Marie Rose » de la série Dead or Alive.

Les fans qui ont joué à PROJECT ZERO: La Prêtresse des Eaux Noires et qui se lanceront dans l’aventure de PROJECT ZERO: Le Masque de l’Éclipse Lunaire sur la même plateforme recevront le bonus exclusif « Chapeau Camera Obscura » pour Ruka, Misaki et Choshiro.