Toute personne qui a un jour lu une histoire de Lovecraft sait que quand on invoque les Grands Anciens, il n’en sort jamais rien de bon. Mais cet adage qui s’applique dans les villes portuaires de la côte des Etats-Unis peut-il s’appliquer à des jeux vidéo ? Quoi, on me dit dans l’oreillette qu’il ne s’agit pas d’un portage d’un jeu ancien mais bien d’un nouveau jeu de la série des “Ninja JaJaMaru”. Ça a l’air d’un jeu 8 bits, ça a le son d’un jeu 8 bits, ça a le gameplay d’un jeu 8 bits. Bizarre, bizarre !

Tu sautes ou tu tires ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle +Hell – Deluxe Edition est un jeu Canada Dry. Ça ressemble à du rétro, ça a le goût du rétro, la couleur du rétro mais c’est un jeu original. Tout fait penser à un jeu d’action-plateformes du milieu des années 80. On déplace son ninja avec la croix directionnelle ou le stick gauche, et deux boutons servent à tirer et à sauter. Ni plus, ni moins.

Il va falloir dans chaque niveau éliminer l’ensemble des ennemis. Pour cela nous avons une arme à lancer, mais nous pouvons aussi casser des briques pour grimper dans les étages et assommer nos ennemis en leur sautant dessus. Chaque niveau est composé de plusieurs étages dans lesquels notre personnage monte et descend jusqu’à avoir éradiqué tous les ennemis. De temps en temps, une fois un niveau fini, on enchaîne avec un boss à combattre. Il faut alors trouver son pattern et l’éliminer. Le tout rapporte des pièces d’or que l’on dépense dans des machines à sous en fin de niveau pour gagner des bonus comme des personnages en plus par exemple.

Il ne faut pas se mentir, ça pique un peu les yeux tout ça. Les graphismes ne sont pas du pixel-art, c’est juste un style rétro avec quelques pixels colorés pour faire deviner un personnage de ninja et des couleurs différentes pour les différencier. Les niveaux sont en 2D et tous les graphismes sont minimalistes et optimisés pour prendre le moins de place possible sur la cartouche, comme à l’époque, sauf qu’aujourd’hui avec les débits internet de nos contrées, ce souci d’optimisation est plus que daté.

Tu tires ou tu sautes ?

A la question d’où vient ce jeu Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle +Hell – Deluxe Edition, la réponse est simple, il s’agit du dernier né d’une série de jeux nés au Japon au début des années 80 et portés sur tout un tas de machines dont les NES et Super NES de Nintendo. Ce jeu récent a vu le jour au moment où une flopée d’autres arrivaient sous forme de remakes sur Switch, le test de la compilation des Ninja JaJaMaru est disponible en suivant ce lien.

Maintenant, est-ce que Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle +Hell – Deluxe Edition apporte un petit plus par rapport aux jeux originaux ? Hélas, trois fois hélas, non ! C’est un jeu à l’ancienne avec des graphismes à l’ancienne et des commandes à l’ancienne. Il va falloir traverser les vingt-deux niveaux et battre les différents boss tout en débloquant de nouveaux combattants ninjas au fur et à mesure. C’est sur le plan de la bande son que ce Ninja JaJaMaru se distingue un tant soit peu. En effet, le jeu propose soit des sonorités d’époque typées années 80 soit une musique plus actuelle à choisir dans le menu principal.

En chiffres, Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle +Hell – Deluxe Edition, ce sont vingt-deux niveaux à débloquer au fur et à mesure ainsi que vingt-quatre personnages, chacun avec des compétences bien particulières. Cela veut dire que perdre face à un boss nécessite de retenter le niveau avec un autre personnage qui aura une meilleure arme, bien plus de vie, ou un saut différent. C’est aussi cent quarante succès à débloquer donc les complétistes en auront pour leur argent. Les joueurs lambdas finiront le mode normal en deux à trois heures, mais le mode Hell leur donnera du fil à retordre.

Petit plus, le jeu propose un mode coopération comme au bon vieux temps des consoles 8 bits et 16 bits, à l’époque où les consoles étaient livrées avec deux manettes ! Enfin, le mode Hell se débloque après avoir fini le mode normal et gagné un nombre de pièces conséquent. Enfin petit plus rigolo mais pas nécessaire, une barre en bas de l’écran nous montre notre progression dans le niveau et nous donne une idée de ce qu’il nous reste à accomplir pour terminer le niveau. Dans tous les cas, les niveaux se terminent tous en quelques minutes.

Conclusion 5 /10 Ce Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle +Hell - Deluxe Edition est un mélange entre Bubble Bobble, Mission Elevator et Shinobi pour les connaisseurs, et un vieux jeu d’action-plateformes typé 8 bits pour les autres. Les fans purs et durs pourront y trouver leur plaisir mais à part la musique, rien de bien moderne dans ce jeu, et c’est dommage. Pourquoi sortir un jeu de cette série en Europe et ne pas apporter un vrai plus par rapport à l’original ? LES PLUS Le choix des musiques modernes ou rétros

Le choix des musiques modernes ou rétros Le mode coopération

Le mode coopération Les armes spéciales LES MOINS Le prix élevé de 20€

Le prix élevé de 20€ Le déséquilibre entre les personnages

Le déséquilibre entre les personnages L’accès au mode Hell Détail de la note Graphismes 0

Bande-son 0

Fun 0

Durée de vie 0