Mais que peut-il bien se cacher derrière ce titre de 12 km de long ? Tout simplement une série de jeux n’étant jamais sortie de l’archipel Nippon à savoir la série des Ninja JaJaMaru-kun ou Super Ninja-Kid, décrite comme étant l’une des franchises les plus prolifiques de Jaleco des années 1980 à 1990. L’occasion de la faire connaître était sans doute trop forte pour Ratalaika et sa passion actuelle pour les ressortir à moindres frais. C’est ainsi que nous arrive pas moins de trois compilations et nous avons pu tester la première d’entre elles : Ninja JaJaMaru : The Retro Collection. Alors pourquoi cette série n’est-elle jamais arrivée chez nous et que contient cette première arrivée ? Vous allez rapidement le savoir en lisant la suite de ces lignes.

Encore trop de pas assez

Mais commençons par revenir sur les différentes versions qui arrivent sur l’eShop ainsi qu’en physique pour lancer un avertissement. Ninja JajaMaru est une série de onze titres qui a vu le jour dès 1984 et qui s’est développée sur des consoles allant de la NES, avec pas moins de six épisodes, à la Super NES, en 1994, en passant par la Game Boy en 1990, la WonderSwan en 1999, et la Saturn en 2003, avant de faire un grand retour sur PC en 2022. La Retro Collection que nous présentons ici, et qui pourtant s’affiche sur notre menu Switch comme étant la Great Yokaï Battle Bonus Deluxe Édition, nous propose de découvrir cinq titres de cette série avec trois épisodes de la NES, l’épisode Game Boy ainsi que l’opus Super NES. Il ne contient donc pas le dernier épisode Great Yokaï Battle + Hell comme son nom pourrait le laisser penser.

Une fois cet imbroglio démêlé, nous avons pu commencer à profiter des titres de cette compilation. Chacun de ces titres n’est jamais sorti en occident et nous pouvons profiter, dans le menu général, d’une très courte présentation dans notre chère langue de Molière. Toutefois, en jeu, nous retrouvons un texte en anglais. Alors certes, il n’y a pas grand-chose à comprendre à cette aventure qui nous met aux commandes d’un ninja qui devra sauver une princesse, mais si des bidouilleurs s’en sortent dans leur garage, pourquoi un studio de professionnels qui n’en est pas à son premier titre ne réussit pas à traduire dix lignes de textes ?

Encore une fois, le travail d’émulation se réduit au minimum. Un Rewind, la possibilité de mettre l’énergie infinie et l’invincibilité, les sauvegardes d’état et ce sera tout pour les pauvres joueurs occidentaux que nous sommes. Ajoutons trois pauvres artworks dans une galerie qui fait peine à voir et nous commençons sérieusement à douter de la volonté d’Inin et de Ratalaika à nous offrir autre chose que des portages paresseux. Nous sommes très loin du travail d’orfèvre fait sur la compilation des Turrican.

De même, si la collection du guerrier d’acier nous avait enchantés grâce à ses options graphiques qui transformaient complètement le jeu d’origine, cette Retro Collection n’apporte rien de neuf et nous nous contentons d’un écran 4:3 encadré d’un beau fond noir qui n’a rien de paramétrable. Le filtre CRT est toujours aussi inutile et nous en venons à nous demander ce qui, en dehors d’ajouter une ligne sur la fiche eShop, peut bien justifier un tel mode.

Un début qui pique la rétine

Mais revenons-en à notre Retro Collection. Celle-ci, pour la somme de 15 €, contient les titres action/plateforme emblématiques de la série tandis que la collection dédiée aux RPGs, pour 13 €, ne contient que les deux titres Nes du genre. Enfin, la Great Yokaï Battle + Hell Deluxe Édition contient les titres de cette Retro Collection ainsi que le titre de 2022, mais pour 30 €. Notons que Strictly Limited Games propose de regrouper l’ensemble de ces huit titres sur une seule cartouche pour le prix de 40 €. L’ensemble étant toujours traduit en anglais uniquement.

L’un des titres disponibles sur notre Retro Collection est : Ninja JaJaMaru-Kun, sorti en 1985. Sans être l’épisode fondateur de la série, il est le premier à avoir marqué les esprits. Clone de Mario Bros., il nous propose d’affronter des monstres sur un écran quasi fixe. Nous devrons donc sauter de plateforme en plateforme pour tuer, à l’aide de nos shurikens, l’ensemble des ennemis qui peuplent chaque tableau pour passer au suivant et ainsi pouvoir sauver la princesse Sakura. Le résultat est un titre rétro très plaisant qui a su proposer sa propre patte et qui sait toujours se montrer prenant même si ses graphismes peinent à se renouveler et pique sérieusement la rétine sur grand écran.

Notons d’ailleurs que ce Ninja JaJaMaru-Kun est déjà disponible via l’émulateur NES du Nintendo Switch Online et que si cette version ne dispose pas des vies infinies, elle permet à deux joueurs de jouer alternativement en ligne, ce que ne propose, sur aucun des titres, cette compilation Retro Collection.

Le second titre disponible est Ninja JaJaMaru’s Big Adventure ou Ninja JaJaMaru No Daiboken en version originale. Sorti en 1986, c’est cette fois-ci à une relecture de Super Mario Bros. auquel nous avons le droit. C’est de l’action/plateforme à défilement horizontal, avec toujours du shuriken et des sauts pour vaincre nos ennemis et sauver la princesse Sakura. Les décors sont plus variés que dans l’épisode précédent et se renouvellent bien plus. Notons aussi la volonté de proposer des effets visuels qui expliquent à eux seuls les avertissements concernant l’épilepsie actuelle.

Le résultat est un titre qui, au même titre que Super Mario Bros. a posé les bases de la série de Jaleco. Les esprits à récolter ainsi que les différents items tels que la grenouille ou la voiture sont sympathique et apportent de la variété à ce titre qui nous demande de parcourir ces niveaux pour y découvrir ce qui s’y cache tout en avançant vers une sortie qui se balade bien souvent en hauteur. Le rythme est toutefois moins soutenu que celui de son concurrent et le titre accuse sérieusement ces bientôt 40 années d’existence.

Les pépites sont là

Nous arrivons au dernier titre NES disponible sur cette compilation. Il s’agit de Ninja JaJaMaru Operation Milky Way ou Ninja JaJaMaru Ginga Daisaken, sorti en 1991. La série tente de s’attaquer aux deux monstres de la Nes que sont Super Mario Bros. 3 et Duck Tales, rien que ça. Nous suivons donc JaJaMaru ainsi que la princesse Sakura dans l’espace et devons atteindre nos ennemis en leur sautant dessus tout en enclenchant notre marteau durant le saut.

Le titre est très plaisant à jouer encore aujourd’hui et il est l’une des deux pépites à découvrir de cette compilation. Les décors sont bien plus détaillés que ceux des titres précédents et rappellent fortement ce que proposait Super Mario Bros. 3 dans ses tableaux. Le défilement horizontal est bien mieux maîtrisé et la vitesse de nos protagonistes bien plus grande. La possibilité d’accélérer pour passer les grands gouffres est bien implémentée et les animations des sprites sont de qualité.

Arrive maintenant Super Ninja-Kid. Comme son nom l’indique, il est sorti sur Super NES et comme son nom ne l’indique pas, c’était en 1994. Ce titre est la seconde pépite de cette compilation. Jaleco s’est affranchi de son addiction à la série des Super Mario et propose cette fois-ci une aventure et un gameplay original. Très verticale dans sa conception, nous devons avancer dans des niveaux en gravissant un grand nombre d’obstacles.

Nous ne nous contentons plus d’utiliser les seuls shurikens puisque nous avons maintenant à notre disposition des bombes ou un boomerang et que l’accumulation d’esprits récoltés nous permet de déclencher un super pouvoir qui consommera petit à petit ces esprits. Le résultat est un jeu toujours agréable à jouer dont le pixel art n’a pas à rougir des autres productions de l’époque et qui reste toujours agréable aujourd’hui.

Le dernier titre de cette compilation, Ninja JaJaMaru : The Great World Adventure ou Oira Jajamaru! Sekai Daibouken est sorti en 1990 sur Game Boy. Il est le seul titre à se voir proposer une amélioration légère puisqu’il est disponible en version originale ou en version Deluxe correspondant à une version Game Boy Color. L’upgrade est loin d’être extraordinaire puisque les limitations techniques de la machine de Nintendo nous obligent à jouer en nomade, la version dockée piquant fortement les yeux.

Notre ninja dispose, à nouveau, uniquement de ses shurikens pour venir à bout de tableaux à défilement horizontal beaucoup plus court, avant de devoir affronter un boss pour avancer dans cette histoire et sauver la princesse Sakura. Si la réalisation sur Game Boy était impeccable, le passage sur nos écrans Switch est plus douloureux et, aussi bien en termes de gameplay que d’animation ou de graphismes, cet épisode est loin d’être aussi marquant que les autres titres disponibles sur cette Retro Collection.

Conclusion 5 /10 Si nous accueillons avec joie cette compilation de jeux action/plateforme encore jamais sortis en occident, découvrant ainsi un épisode NES ainsi qu'un épisode Super NES aux nombreuses qualités, force est de constater que le travail des développeurs de cette Retro Collection se limite au strict minimum. Les ajouts sont quasi inexistants et se limitent à ce que propose n'importe quel émulateur de base. De plus l'imbroglio autour des différentes collections sorties est pénible tout comme l'absence de traduction autre que l'anglais. Encore une compilation Retro à minima qui ne plaira qu'aux fans inconditionnels. LES PLUS Le troisième épisode NES et l'épisode Super NES sont vraiment des petites pépites de leur époque

