5.8 /10

Soyons précis et directifs : W.A.R.P. n'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Non pas pour des raisons d'images violentes, mais plutôt à cause de son principe de jeu qui repose sur son extrême difficulté. Une difficulté qui séduira les amateurs de la rigueur des bornes d'arcade d'antan. La prise en main du vaisseau se limite à l'usage de quelques touches, mais sa maîtrise s'avère être délicate et demande une minutie très pointilleuse. Véritable Die and Retry, le soft est fort heureusement proposé à un petit prix afin de ne pas désabuser les audacieux qui osent défier W.A.R.P. L'ensemble est servi dans une atmosphère très retro, avec des graphismes datés mais propres et des sonorités de la même envergure. Les amateurs de vintage, les amoureux du challenge, seront ravis. Les autres vont s'arracher les cheveux... et les sourcils une fois qu'ils n'auront plus rien sur la tête !