Les contenus téléchargeables pour Nintendo Switch™, PlayStation®4, et PC (Steam®) incluent des éléments sur le thème de la franchise à succès NieR.

Paris, le 23 mars 2023 – SQUARE ENIX® a annoncé que VOICE OF CARDS TRILOGY et VOICE OF CARDS TRILOGY + DLC SET étaient disponibles au format numérique sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 (PS4™) et sur PC via Steam®†. La compilation VOICE OF CARDS TRILOGY rassemble les trois titres indépendants de la franchise : VOICE OF CARDS: THE DRAGON ISLE ROARS™, VOICE OF CARDS: THE FORSAKEN MAIDEN™, et VOICE OF CARDS: THE BEASTS OF BURDEN™. Les joueuses et les joueurs peuvent également opter pour VOICE OF CARDS TRILOGY + DLC SET, qui réunit les trois jeux de la franchise ainsi que leurs contenus téléchargeables respectifs.

VOICE OF CARDS: THE DRAGON ISLE ROARS™, VOICE OF CARDS: THE FORSAKEN MAIDEN™, et VOICE OF CARDS: THE BEASTS OF BURDEN™ sont par ailleurs disponibles dès maintenant sur iOS et Android. Une version d’essai reprenant la démo sur console et PC, VOICE OF CARDS: THE ISLE DRAGON ROARS CHAPTER 0, est disponible sur mobile. Ce prologue dévoile les événements survenus la veille de l’histoire de VOICE OF CARDS: THE ISLE DRAGON ROARS™.

Dans VOICE OF CARDS: THE ISLE DRAGON ROARS, les joueuses et les joueurs découvriront une narration d’un nouveau genre. Ils exploreront une histoire se déroulant à une époque reculée dans un univers fantasy animé par la voix du narrateur, le maître du jeu. Ils suivront le protagoniste dans sa quête : occire un dragon tout juste éveillé dans le but d’obtenir une récompense à la hauteur de cet exploit. Au fil de l’aventure du protagoniste et de ses compagnons, les joueuses et les joueurs participeront à des combats au tour par tour, dans divers environnements et donjons représentés par un plateau, comme dans les jeux de rôle sur table traditionnels. Le contenu téléchargeable de VOICE OF CARDS: THE ISLE DRAGON ROARS™ inclut un lot spécial d’éléments sur le thème de NIER REPLICANT™ VER.1.22474487139… :

Tenues des dépossédés : troque les costumes du protagoniste, Lazuli et Onyxa contre des costumes de NieR Replicant™ ver.1.22474487139…** ;

: troque les costumes du protagoniste, Lazuli et Onyxa contre des costumes de NieR Replicant™ ver.1.22474487139…** ; Motif d’Émile : applique un visuel ressemblant aux vêtements d’Émile au dos des cartes** ;

: applique un visuel ressemblant aux vêtements d’Émile au dos des cartes** ; Pion d’Émile : applique un visuel ressemblant à Émile au pion du joueur ;

: applique un visuel ressemblant à Émile au pion du joueur ; Dés d’Émile : applique le visuel de la tête d’Émile aux dés** ;

: applique le visuel de la tête d’Émile aux dés** ; Plateau Grimoire Weiss : applique le visuel de Grimoire Weiss au plateau ainsi qu’aux accessoires ;

: applique le visuel de Grimoire Weiss au plateau ainsi qu’aux accessoires ; Table de la bibliothèque : applique le visuel d’une statue en pierre d’une certaine bibliothèque à la table** ;

: applique le visuel d’une statue en pierre d’une certaine bibliothèque à la table** ; Mélodie de Devola : troque la musique de fond contre une bande originale rappelant les tribulations d’un certain jeune homme qui lutta pour sauver sa sœur** ;

: troque la musique de fond contre une bande originale rappelant les tribulations d’un certain jeune homme qui lutta pour sauver sa sœur** ; Lot de pixel art : remplace toutes les illustrations des personnages et des ennemis par du pixel art**.

—

VOICE OF CARDS: THE FORSAKEN MAIDEN™ est une aventure au tour par tour dans un archipel isolé protégé par les prêtresses depuis des générations. Elle entraînera les joueuses et les joueurs à la suite du protagoniste afin de sauver les habitant de l’archipel menacé de destruction. Dans cette histoire touchante se déroulant dans un monde d’une beauté mélancolique, il faudra mettre le cap sur la haute mer aux côtés d’Alva, une jeune fille qui n’a pas pu devenir prêtresse. Le contenu téléchargeable de VOICE OF CARDS: THE FORSAKEN MAIDEN™ inclut un lot d’éléments sur le thème de NIER:AUTOMATA* :

Tenue des marionnettes : tenues additionnelles pour Samjin, Alva et Silla** ;

: tenues additionnelles pour Samjin, Alva et Silla** ; Emblème YoRHa : applique le visuel des unités YoRHa au verso des cartes** ;

: applique le visuel des unités YoRHa au verso des cartes** ; Avatar 2B : avatar inspiré de 2B pour le joueur. Utilisable sur la carte du monde ;

: avatar inspiré de 2B pour le joueur. Utilisable sur la carte du monde ; Plateau La cité dupliquée : plateau et boîte de gemmes inspirés de la cité dupliquée*** ;

: plateau et boîte de gemmes inspirés de la cité dupliquée*** ; Table Machine vivante : table de jeu inspirée des machines vivantes** ;

: table de jeu inspirée des machines vivantes** ; Jukebox de la résistance : musique qui évoque les souvenirs de ces androïdes qui ont combattu jusqu’à la mort pour préserver l’humanité** ;

: musique qui évoque les souvenirs de ces androïdes qui ont combattu jusqu’à la mort pour préserver l’humanité** ; Lot de pixel art : remplace toutes les illustrations des personnages et ennemis par du pixel art**.

—

Troisième titre de la franchise, VOICE OF CARDS: THE BEASTS OF BURDEN donne désormais aux joueuses et aux joueurs la possibilité de piéger les monstres qu’ils battent dans des cartes afin de les réutiliser en tant que compétences durant les combats. Ils découvriront une nouvelle histoire se déroulant dans un monde où monstres et humains s’affrontent depuis mille ans, et où une jeune fille qui a perdu son foyer a juré de se venger des monstres. Elle prend la main d’un étrange garçon et ensemble, ils s’aventurent dans l’inconnu et tracent le destin de ce monde brisé. Le contenu téléchargeable* de VOICE OF CARDS: THE BEASTS OF BURDEN inclut des éléments sur le thème du RPG pour mobile récompensé NIER RE[IN]CARNATION :

Tenues des mis en Cage : de nouveaux costumes pour l’héroïne et ses compagnons** ;

: de nouveaux costumes pour l’héroïne et ses compagnons** ; Motif du manuel : applique le visuel d’un manuel d’expert au dos des cartes** ;

: applique le visuel d’un manuel d’expert au dos des cartes** ; Pion de Mama : applique le visuel de Mama au pion ;

: applique le visuel de Mama au pion ; Dés des chercheurs d’histoires : applique le visuel de Mama et Carrier aux dés **;

: applique le visuel de Mama et Carrier aux dés **; Plateau de la Cage : applique le visuel de la Cage au plateau ainsi qu’aux accessoires**** ;

: applique le visuel de la Cage au plateau ainsi qu’aux accessoires**** ; Table du soutien : applique le visuel de l’écran de sélection aléatoire à la table** ;

: applique le visuel de l’écran de sélection aléatoire à la table** ; Thème de la réincarnation : une bande originale évoquant une certaine fable parlant d’une fille et d’un monstre** ;

: une bande originale évoquant une certaine fable parlant d’une fille et d’un monstre** ; Lot de pixel art : remplace toutes les illustrations des personnages et ennemis par du pixel art**.

VOICE OF CARDS TRILOGY + DLC SET a reçu la classification PEGI 7 et est désormais disponible au format numérique sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC sur Steam®. VOICE OF CARDS: THE BEASTS OF BURDEN, VOICE OF CARDS: THE DRAGON ISLE ROARS™ et VOICE OF CARDS: THE FORSAKEN MAIDEN™ sont également disponibles dès maintenant sur iOS et Android.

†La version Steam sera disponible à partir de 17 h CET le jeudi 23 mars.

*Les éléments vendus dans ce lot pourront être achetés individuellement après la sortie du jeu.

**Le visuel ne changera pas dans certaines sections.

**Le plateau La cité dupliquée n’inclut pas le contenu téléchargeable Dés.

***Ce contenu téléchargeable n’inclut pas de dés.