Fans de Sonic, préparez-vous à (re)jouer aux grands classiques Sonic The Hedgehog dans une collection intemporelle ! Développé par SEGA®, Sonic Origins Plus s’appuie sur la dynamique de Sonic Origins™, la collection de jeux Sonic, remastérisée pour les plateformes de la génération actuelle, et ajoute les 12 jeux Sonic sortis sur Game Gear, Amy classique jouable dans Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles™, et Sonic CD™, ainsi que Knuckles jouable dans Sonic CD.

Sonic Origins Plus sortira en version physique et numérique le jour de l’anniversaire de Sonic, à savoir le 23 juin 2023 , sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et sur PC. De plus, les joueurs possédant déjà Sonic Origins auront la possibilité d’acheter uniquement le pack d’extension Sonic Origins Plus.

Sonic Origins Plus – Édition physique :

Jeu principal.

12 jeux Game Gear à découvrir dans le musée.

Amy classique jouable dans Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, et Sonic CD.

Knuckles jouable dans Sonic CD.

Artbook de 20 pages.

Couverture réversible avec des illustrations inédites.

Tout le contenu téléchargeable déjà sorti dans Sonic Origins.

Sonic Origins Plus – Édition numérique :

Jeu principal.

12 jeux Game Gear à découvrir dans le musée.

Amy classique jouable dans Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, et Sonic CD.

Knuckles jouable dans Sonic CD.

Tout le contenu téléchargeable déjà sorti dans Sonic Origins.

Sonic Origins Plus – Pack d’extension uniquement :

Contenu additionnel de Sonic Origins Plus.

12 jeux Game Gear à découvrir dans le musée.

Amy classique jouable dans Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, et Sonic CD.

Knuckles jouable dans Sonic CD.

Tout le contenu téléchargeable déjà sorti dans Sonic Origins.

Fonctionnalités principales :

Compilation de 16 jeux Sonic the Hedgehog Sonic Origins Plus inclut 16 jeux classiques Sonic, dont Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles, Sonic CD, et 12 jeux Game Gear à découvrir dans le musée.

Nouveaux personnages jouables Les fans de Sonic peuvent désormais jouer avec Amy classique dans Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, et Sonic CD et avec Knuckles dans Sonic CD.

Des modes, zones et défis variés, et plus encore Le mode Classique offre une expérience nostalgique de la collection des jeux Sonic dans leur forme rétro avec des défis classiques. Par ailleurs, le mode Anniversaire offre un affichage plein écran et des vies infinies pour continuer à s’amuser sans aucun Game Over.

Édition physique premium Obtenez un artbook de 20 pages d’illustrations classiques et une couverture réversible avec des illustrations inédites.

​​La meilleure façon de profiter des jeux Sonic classiques Sonic Origins Plus se joue sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, les consoles Nintendo Switch™ et sur PC, et offre de nouveaux graphismes, de nouvelles animations et des améliorations pour les plateformes de génération actuelle.