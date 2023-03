Plusieurs YouTubers présents à la PAX East (aux États-Unis) de cette semaine ont déclaré avoir entendu que de nouvelles informations sur The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pourraient être communiquées par Nintendo ce mardi.

Cela fait un moment que nous n’avons pas eu de détails concrets sur le jeu, bien que nous ayons eu droit à une bande-annonce de Tears of the Kingdom lors de la dernière présentation Nintendo Direct en février.