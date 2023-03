Retrouvez Eiji Aonuma, le producteur de la série The Legend of Zelda, le 28/03 à 16:00 sur notre chaîne YouTube pour découvrir environ 10 minutes du gameplay de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

